YouTube заблокировал около 40 каналов региональных телекомпаний России

Под блокировку попали каналы «дочек» ВГТРК в Петербурге, Ростове-на-Дону, на Урале. Ее собственный канал заблокирован YouTube почти два года. Дочка Google в России, из-за исков от заблокированных СМИ разорилась

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы более 40 региональных гостелерадиокомпаний (дочек ВГТРК), сообщает санкт-петербургское отделение Союза журналистов России. Местный канал ГТРК «Санкт-Петербург» также оказался в числе заблокированных.

«Практически одновременно под блокировку попали ютуб-каналы других филиалов ВГТРК — всего свыше сорока. Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы ютуб-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми», — сказано в сообщении.

Недоступны каналы филиалов ВГТРК и в других регионах — например, в Курске и Белгороде, Ростове-на-Дону и Дагестане, в Екатеринбурге и Перми и т. д.

В пресс-службе ВГТРК не ответили на запрос РБК.

Видеохостинг Rutube сообщил, что на их платформе каналы заблокированных YouTube ГТРК остаются доступны.

«Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск», — сказано в сообщении в его телеграм-канале.

YouTube и ранее блокировал каналы российских СМИ. Канал РБК на платформе недоступен с 11 марта 2022-го. С того же момента заблокированы каналы ВГТРК, «Первого канала», РЕН ТВ и НТВ, ТАСС и др.

Многие из телекомпаний и СМИ, чьи каналы оказались заблокированы, подали в суд на Google, поскольку YouTube является одним из сервисов корпорации. В итоге по этим искам оказалось арестовано имущество и активы российского подразделения Google. Из-за этого, а также наложенных на него штрафов (например, за неудаление запрещенного контента), подразделение стало испытывать финансовые проблемы и подало на банкротство в июне позапрошлого года. В октябре 2023-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

Глава Минцифры Максут Шадаев в 2022-м исключал закрытие YouTube в России.