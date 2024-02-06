YouTube заблокировал около 40 каналов региональных телекомпаний России
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы более 40 региональных гостелерадиокомпаний (дочек ВГТРК), сообщает санкт-петербургское отделение Союза журналистов России. Местный канал ГТРК «Санкт-Петербург» также оказался в числе заблокированных.
«Практически одновременно под блокировку попали ютуб-каналы других филиалов ВГТРК — всего свыше сорока. Судя по сообщениям из регионов, в Северо-Западном федеральном округе заблокированы ютуб-каналы ГТРК Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми», — сказано в сообщении.
Недоступны каналы филиалов ВГТРК и в других регионах — например, в Курске и Белгороде, Ростове-на-Дону и Дагестане, в Екатеринбурге и Перми и т. д.
В пресс-службе ВГТРК не ответили на запрос РБК.
Видеохостинг Rutube сообщил, что на их платформе каналы заблокированных YouTube ГТРК остаются доступны.
«Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск», — сказано в сообщении в его телеграм-канале.
YouTube и ранее блокировал каналы российских СМИ. Канал РБК на платформе недоступен с 11 марта 2022-го. С того же момента заблокированы каналы ВГТРК, «Первого канала», РЕН ТВ и НТВ, ТАСС и др.
Многие из телекомпаний и СМИ, чьи каналы оказались заблокированы, подали в суд на Google, поскольку YouTube является одним из сервисов корпорации. В итоге по этим искам оказалось арестовано имущество и активы российского подразделения Google. Из-за этого, а также наложенных на него штрафов (например, за неудаление запрещенного контента), подразделение стало испытывать финансовые проблемы и подало на банкротство в июне позапрошлого года. В октябре 2023-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Глава Минцифры Максут Шадаев в 2022-м исключал закрытие YouTube в России.
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