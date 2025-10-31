В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

В России началась блокировка передачи звонков и СМС-сообщений новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp, говорят источники. В отдельных случаях сообщения продолжают поступать

В России СМС-сообщения и звонки перестали поступать новым пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова». Информацию подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности.

Источник канала «Код Дурова» на телеком-рынке сообщил, что от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС-сообщений новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp.

Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи смс и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.

«Код Дурова» пишет, что СМС-сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера. Так, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «Мегафон» и МТС смс пришло, а на номер «Билайна» — нет.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и обратился за комментарием в пресс-службу Telegram.

Работа Telegram и Whatsapp в России уже попала под частичные ограничения; россияне также сталкивались с перебоями в работе мессенджеров в последние месяцы.

Так, 13 августа Роскомнадзор (РКН) сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Причиной введения ограничений в надзорной службе назвали распространение мошенничества, но при этом уточнили, что никаких других ограничений их функционала не вводилось. В WhatsApp тогда ответили, что общение в мессенджере конфиденциально, а компания «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В Telegram заявили, что активно занимаются модерацией и борьбой с мошенничеством.

Позднее, 22 октября Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам». Эти сервисы, по мнению РКН, — основные каналы, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве тогда отметили, что владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента.

Telegram и WhatsApp — одни из самых популярных мессенджеров в России. В Google Play они занимают третье и пятое места среди приложений в категории «Связь». Согласно данным Mediascope за сентябрь 2025 года, аудитория WhatsApp в России составляет 96,5 млн человек, Telegram — 90,97 млн.

В Госдуме подчеркивали, что полностью запрещать Telergam и WhatsApp на территории России не планируется.

В марте 2025 года корпорация VK анонсировала национальную цифровую платформу Max. В июне президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие мессенджера и интегрировать в него государственные и финансовые услуги. Тогда же Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. В документе отмечалось, что в новом мессенджере можно будет подписывать документы усиленной электронной подписью и передавать сведения о себе из единой системы идентификации и аутентификации. К концу октября количество пользователей Max достигло 50 млн. С осени предустановка Max на новые телефоны перед продажей стала обязательной.

После запуска национального мессенджера Max Госдума анонсировала ужесточение наказаний за несоблюдение российских законов иностранными мессенджерами. «Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, — это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — говорил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.