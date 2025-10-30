 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Роскомнадзор (РКН) заявил, что не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская) в Крыму, передает «РИА Новости».

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы [Telegram и WhatsApp]», — сообщило ведомство.

Оператор опроверг блокировку работы WhatsApp и Telegram в Крыму
Технологии и медиа
Фото:Евгений Панов / Shutterstock

Ранее, 30 октября, крымский оператор связи «Волна» со ссылкой на РКН сообщил, что в Крыму и на юге России частично ограничена работа упомянутых выше мессенджеров. Роскомнадзор объяснил решение борьбой с мошенничеством, вымогательством и вовлечением граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Позже в тот же день оператор «Волна» заявил, что опубликованная ранее информация об ограничении работы Telegram и WhatsApp не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров на территории Крыма. По данным оператора, в работе Telegram произошел временный сбой, потому его доступность была ограничена.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Роскомнадзор Крым Whatsapp Telegram
Материалы по теме
Оператор опроверг блокировку работы WhatsApp и Telegram в Крыму
Технологии и медиа
В Крыму частично ограничили работу WhatsApp и Telegram
Технологии и медиа
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Бойцы нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с беспорядками Политика, 20:15
Breaking Defense узнал о нехватке у США 300 истребителей Политика, 20:07
Сотрудники за несколько лет украли у World Athletics €1,5 млн Спорт, 20:05
Госдума во втором чтении одобрила отработки для студентов-медиков Общество, 20:05
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Саудовской Аравии сообщили об отказе Месси в контракте перед ЧМ-2026 Спорт, 19:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму Политика, 19:39
Брат Галкина подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе Общество, 19:34
Продажа «красивых» номеров на «Госуслугах». Что с ценами сейчас Авто, 19:30
Правление «Газпрома» одобрило сокращение инвестпрограммы в 2026 году Бизнес, 19:23
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией Политика, 19:12
МИД Украины ответил на идею России пустить СМИ в районы окружения ВСУ Политика, 19:05