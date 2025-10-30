Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Роскомнадзор (РКН) заявил, что не блокирует Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская) в Крыму, передает «РИА Новости».

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы [Telegram и WhatsApp]», — сообщило ведомство.

Ранее, 30 октября, крымский оператор связи «Волна» со ссылкой на РКН сообщил, что в Крыму и на юге России частично ограничена работа упомянутых выше мессенджеров. Роскомнадзор объяснил решение борьбой с мошенничеством, вымогательством и вовлечением граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Позже в тот же день оператор «Волна» заявил, что опубликованная ранее информация об ограничении работы Telegram и WhatsApp не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров на территории Крыма. По данным оператора, в работе Telegram произошел временный сбой, потому его доступность была ограничена.