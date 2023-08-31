Среди россиянок вырос интерес к работе в IT

За два года количество соискательниц в IT-отрасли выросло на 42%

Женщины начали чаще интересоваться работой в IT, и эта тенденция может способствовать снижению дефицита кадров в отрасли. Но уровень их зарплат пока не дотягивает до мужского

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Число женщин, которые находятся в поисках работы в сфере информационных технологий (IT), за первые шесть месяцев 2023 года выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2022-го, рассказала РБК Наталья Данина, главный эксперт HeadHunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности. По сравнению с первым полугодием 2021-го рост составил 42%. При этом число резюме соискателей мужского пола выросло на 6 и 26% соответственно.

В среднем в первом полугодии этого года число активных резюме соискательниц в IT составило 143 тыс. в месяц, а соискателей — 294 тыс. Соотношение резюме мужчин и женщин по IT-специальностям было 67,3 к 32,7%. Доля женских резюме в IT прибавила 1 процентный пункт (п.п.) за год и 2,7 п.п. — за два года.

Среди задействованных сейчас в IT-отрасли работников также растет доля женщин, пусть и незначительно: по данным «Хабр карьеры», в первом полугодии 2023-го она составила 26%, а год назад — 25%.

О росте интереса женщин к IT-специальностям РБК рассказали и представители вузов:

По словам советника ректората Российского технологического университете МИРЭА Игоря Рогова, к ним в этом году на IT-направления были зачислены 5,47 тыс. человек (бакалавриат и специалитет), из них чуть более 1 тыс. — девушки (19%). В 2022 году доля последних составляла 17,5%.

В Высшей школе экономики соотношение поступивших в этом году на IT-направления девушек и юношей составляет 23 на 77%, тогда как в прошлом году было 22 на 78%, сообщил представитель учебного заведения. Он добавил, что в этом году на IT-специальности поступили на 80 девушек больше, чем годом ранее.

В 2018–2022 годах соотношение студентов IT-специальностей, поступающих на бакалавриат и магистратуру Университета науки и технологий МИСИС, остается примерно на одном уровне: 2/3 составляют юноши и 1/3 — девушки, рассказал РБК директор вуза Сергей Солодов. Но на направлении «Бизнес-информатика» девушек традиционно больше 50% и наблюдается плавный рост.

Впрочем, в части вузов тенденцию не подтвердили. Например, по словам Казанского федерального университета, в 2023 году к ним на IT-направления поступили 327 девушек и чуть более 1 тыс. юношей. Первый показатель был ниже, чем год и два года назад (тогда поступили 404 и 393 девушки соответственно). Юношей среди поступивших в 2022-м было 977, в 2021-м — 974. По словам представителя Московского авиационного института (МАИ), у них на IT-специальностях последние несколько лет соотношение между юношами и девушками сохраняется на уровне 80 на 20% в пользу юношей.

Представитель Минобрнауки сообщил РБК, что в ходе нынешней приемной кампании IT-специальности вошли в топ наиболее востребованных направлений подготовки по бюджетной форме обучения. Девушки проявляли наибольший интерес к специальности «Прикладная информатика», на которую в этом году поступили 2,7 тыс. студенток, или 30% от всех зачисленных на этот факультет. На втором месте по популярности — «Информационные системы и технологии» (27%), на третьем — «Информатика и вычислительная техника» (20%). Данные за прошлые годы для сравнения в Минобрнауке не предоставили, посоветовав обратиться в вузы. Среди наиболее востребованных по IT-направлениям учебных заведений в министерстве назвали Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина; Казанский (Приволжский) федеральный университет, МИРЭА, Московский политехнический университет и МАИ.

Как отличаются зарплаты женщин и мужчин в IT

Представитель «Хабр карьеры» отмечает, что в IT-отрасли сохраняется ощутимая разница по размеру желаемой зарплаты между мужчинами и женщинами. Если в прошлом году средняя желаемая зарплата у женщин в IT была 103,6 тыс. руб., то в этом году она на 4% ниже — 99,3 тыс. руб. У мужчин показатель сократился на 8%, с 168,8 тыс. до 156,3 тыс. руб.

Но реальная средняя зарплата женщин в IT в 2022–2023 годах выросла на 15%, до 136 тыс. руб., а у мужчин — на 18%, до 191,8 тыс. руб., рассказал представитель «Хабр карьеры». «Женщины ожидают и получают по факту меньше, чем мужчины», — отметил он.

В IT по-прежнему наблюдается так называемый зарплатный демпинг со стороны соискательниц — они сами склонны оценивать свои зарплатные ожидания ниже, чем мужчины, указала Наталья Данина. По ее словам, в 2023 году женщины в IT почти во всех возрастных категориях, кроме 14–18 лет, заявляли ожидаемую зарплату в среднем на 20 тыс. руб. ниже, чем мужчины. Но, по мнению директора по персоналу «Т1 Интеграция» Екатерины Мелентьевой, IT-отрасль одной из первых вытесняет гендерные стереотипы и способствует уменьшению различий в оплате труда мужчин и женщин.

Что привлекает женщин в IT

По данным HeadHunter, в топ-5 IT-специализаций по числу размещенных резюме женщинами в 2023 году вошли: дизайнер и художник, руководитель проектов, аналитик, специалист технической поддержки, программист и разработчик.

По словам Мелентьевой, среди женщин более востребованы IT-профессии, которые связаны с творческими и аналитическими задачами: проджект-менеджмент, маркетинг, дизайн. Вместе с тем растет спрос на технические специальности, например разработку. Она отметила, что больше трети женщин, которые планируют поменять сферу деятельности, хотели бы найти новую работу в IT, сейчас это направление опережает экономические и творческие специальности. В группе Т1 треть сотрудников — женщины, из них каждая вторая имеет гуманитарное образование.

Игорь Рогов считает, что интересу к обучению на IT-направлениях как у девочек, так и у мальчиков способствуют общий фон и поддержка, которую государство оказывает этой отрасли, а также возможности, созданные для факультативного развития и IT-творчества школьников. Сергей Солодов отмечает, что многие девушки идут работать в консалтинг, где кроме аналитических способностей востребованы коммуникативные функции, которые более выражены у женского пола.

По мнению директора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, работа в IT может привлекать женщин, поскольку это один из самых динамичных секторов экономики с постоянным дефицитом квалифицированных кадров, особенно в последние два года. Еще один фактор — высокие зарплаты, а в некоторых случаях — возможность удаленной работы.

Анкилов считает, что выравнивание гендерного состава может снизить кадровый дефицит на IT-рынке, на который жалуются представители власти и IT-компаний уже несколько лет. По словам директора Центра технологического консалтинга РДТЕХ Светланы Ивановой, в развитых странах большинство женщин имеют IQ в пределах среднего уровня, тогда как мужчины — либо выше среднего, либо значительно ниже. «Сегодня информационные технологии стали рутинной повседневной задачей для людей со средним уровнем IQ. Это очевидно способствует росту числа женщин в отрасли. И вполне вероятно, что они постепенно займут место мужчин в большинстве традиционных IT-направлений», — считает Иванова.