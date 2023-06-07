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МФТИ возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат айтишников

SuperJob: МФТИ — лидер среди технических вузов по уровню зарплат айтишников
В лидерах рейтинга SuperJob также МГУ, ИТМО МИФИ и МГТУ имени Баумана. Зарплаты выпускников из первой пятерки рейтинга превышают 200 тыс. руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

SuperJob представил ежегодный рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017—2022 годах (документ есть в распоряжении РБК). Рейтинг возглавил Московский физико-технический институт (МФТИ). Вуз занимает лидирующую позицию в списке уже не первый год.

Средняя заработная плата выпускников МФТИ, работающих в Москве, по сравнению с 2022 годом выросла на 20 тыс. руб. и теперь составляет 270 тыс. руб. в месяц.

Второе место делят Университет ИТМО и Московский государственный университет им. Ломоносова. Айтишники из этих вузов в Москве, по данным за 2023 год, зарабатывают 235 тыс. руб. в месяц, что выше показателей прошлого года на 35 и 25 тыс. соответственно.

На третьем месте расположились Московский государственный технический университет им. Баумана и МИФИ. Их выпускники 2017—2022 годов зарабатывают в среднем по 230 тыс. руб. в месяц, что выше показателей 2022 года на 30 тыс. руб.

Четвертое место заняла Высшая школа экономики. Средняя заработная плата выпускников НИУ ВШЭ за год выросла на 30 тыс. руб. и составила 220 тыс. руб.

Санкт-Петербургский государственный университет занял пятую строчку в рейтинг SuperJob. Выпускники IT-специальностей СПбГУ зарабатывают в месяц 210 тыс. руб., в 2022 году уровень месячной зарплаты его выпускников составлял 180 тыс. руб.

Шестое место в списке занял Университет Иннополис. ВУЗ фигурирует в рейтинге SuperJob впервые. Его выпускники в среднем зарабатывают 200 тыс. руб. в месяц.

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В нынешнем году Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет поделили седьмое место в списке. Средняя зарплата их выпускников составляет 190 тыс. руб., что больше показателей прошлого года на 25 и 20 тыс. руб. соответственно.

На восьмой строчке расположился Московский авиационный институт. Средняя заработная плата выпускников МАИ по сравнению с прошлым годом выросла на 25 тыс. руб. и теперь составляет 185 тыс. руб.

На девятом месте с зарплатой в 175 тыс. руб. в месяц —
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». На десятом — Казанский (Приволжский) федеральный университет, месячная зарплата выпускников которого составляет 170 тыс. руб.

РБК направил запрос ВУЗы из первой десятки рейтинга.

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София Прохорчук София Прохорчук, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
образование в России рейтинги зарплата МФТИ вузы МГУ МИФИ МГТУ им. Баумана
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