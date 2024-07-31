Крымская «Миранда-Медиа» запустила сотовые услуги в Краснодарском крае

«Миранда-Медиа» запустила услуги в регионе, чтобы перевести на свою сеть в Крыму абонентов МТС. Пока переход абонентов с сохранением номера между регионами не разрешен, но такие законодательные изменения обсуждаются

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О том, что крымский оператор связи «Миранда-Медиа» несколько недель назад начал оказывать услуги мобильной связи в Краснодарском крае, РБК рассказал представитель компании. Он уточнил, что предоставляет услуги, как виртуальный оператор мобильной связи (MVNO, работает на сети существующих сотовых операторов). Он не раскрыл, на сети какого оператора компания будет работать в Краснодарском крае, но отметил, что планов развиваться подобным образом в других российских регионах, где еще не присутствует компания, у нее нет.

По словам источника РБК, близкого к компании, главная причина запуска MVNO в Краснодарском крае — дать возможность абонентам МТС, проживающим в Крыму, перейти на сеть «Миранды-Медиа» с сохранением номера (принцип MNP). Краснодарский филиал МТС начал продавать сим-карты в Крыму еще в 2014 году, но на полуострове компания не присутствует, абоненты получают услуги через роуминг в сетях местных операторов. По словам собеседника РБК, сейчас у МТС около 1,5 млн абонентов в Крыму.

Представитель «Миранды-Медиа» не стал комментировать это утверждение. Он лишь сообщил, что каждый раз, когда крымским абонентам нужно по тем или иным причинам прийти в офис своего федерального оператора, им приходится ехать за сотни километров в Тамань, что не удобно. В середине июля «Миранда-Медиа» пожаловалась на МТС в управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу из-за отклонения заявок на перенос номеров крымских абонентов МТС, писали «Ведомости» со ссылкой на директор сегмента b2c «Миранды-Медиа» Ирину Кузьмину. По ее словам, МТС удовлетворяет менее 2% заявлений на перенос номера к «Миранде-Медиа».

Представитель МТС отказался от комментариев. РБК направил запрос в Роскомнадзор о статусе рассмотрения жалобы «Миранды-Медиа» на МТС.

Олег Иванов, глава Научно-исследовательского института Радио (НИИР, управляет Базой данных перенесенных номеров, которая отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после этого) напомнил, что пока перейти с краснодарским номером в Крым невозможно: в России перенос номера осуществляется только в рамках одного региона (то есть, работая в Краснодарском крае, «Миранда-Медиа» сможет осуществить его). По его словам, если кто-то из абонентов и инициирует заявку на перенос номера из Краснодара в Крым, она «неизбежно отклоняется оператором-реципиентом на этапе подачи заявления».

НИИР еще в конце 2022 года предложил проработать возможно переноса номеров между регионами. В начале июня этого года представитель Минцифры говорил «Коммерсанту», что они обсуждают с участниками рынка связи процедуру переноса номера от оператора к оператору между регионами. В Минцифры сообщили, что продолжают прорабатывать вопрос.

По словам Иванова, сейчас НИИР проводит совместные испытания межрегионального переноса с несколькими операторами связи, в том числе федеральными в Перми, Ставрополе, Липецке и Твери, а также в обеих столицах. «Испытания проводятся на реальных сетях, но сим-карты используются технические, то есть не принадлежат действующим абонентам, — рассказал Иванов. — После проверки корректной работы всех систем и процедур мы технически будем готовы запускать услугу межрегионального MNP». По его словам, при положительных результатах экспериментов для реализации MNP между регионами по всей стране «будут инициированы соответствующие законодательные изменения».

Как развивалась «Миранда-Медиа»

«Миранда-Медиа» была создана в 2004 году в Москве и долгое время входила в группу «Национальные кабельные сети», которую в 2014 году полностью выкупил «Ростелеком». После присоединения Крыма к России компания перерегистрировалась в Симферополь и начала оказывать услуги фиксированной связи на полуострове.

В 2015 году «Ростелеком» сократил долю в «Миранда-Медиа» со 100 до 19,99%, а 80,01% компании перешли ООО «Судоходная компания «Люкстранс». Такая структура владения сохраняется и сейчас, по данным Rusprofile. «Миранда-Медиа» является владельцем нескольких операторов на присоединенных после 2014 года территориях: «Донецк Телеком», «Запорожье Телеком», «Луганск Телеком», «Херсон Телеком», «Крымтелеком» и др. Выручка в 2023 году выросла на 114%, до 4 млрд руб., чистый убыток увеличился почти в 10 раз, до 1,36 млрд руб.

В конце мая «Миранда-Медиа» запустила в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи в Крыму (услуги оказываются под брендом «Миранда»). К концу этого года компания планирует обеспечить покрытие территории, на которой проживает 89% населения Крыма. Также «Миранда-Медиа» оказывает услуги сотовой связи на территории Запорожской и Херсонской областей под брендом «Миртелеком» и строит сотовые сети в ДНР и ЛНР.

Как следует из базы данных Роскомнадзора, в 2022 году «Миранда-Медиа» получила MVNO-лицензию на Краснодарский край, Крым и Севастополь и должна начать оказание подобных услуг до 1 августа 2024-го. Также у компании есть подобная лицензия на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.