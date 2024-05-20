В Крыму запустят еще одного мобильного оператора

В ближайшее время «Миранда-Медиа» запустит в Крыму услуги мобильной связи, сменит название и логотип. Сейчас 90% местного сотового рынка занимают «К-Телеком» и «КТК Телеком»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский оператор фиксированной связи и доступа в интернет «Миранда-Медиа» с 24 мая запустит мобильную связь в Крыму в коммерческую эксплуатацию. Об этом РБК рассказал представитель компании. Услуги будут оказываться под брендом «Миранда».

Представитель компании не раскрыл инвестиции в запуск сети, как и количество установленных базовых станций, но отметил, что к моменту запуска зона покрытия будет охватывать территорию, на которой проживает 78% населения Крыма, а к концу года — 89%.

Ранее «Миранда-Медиа» заявляла о планах запуска сотовой связи в Крыму в 2024 году. Сейчас сеть работает в тестовой эксплуатации. Пользователям предлагают подключиться к тарифу «Старт», в который за 200 руб. в месяц входят 800 минут звонков и 300 SMS на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также 30 ГБ интернета и звонки внутри сети без ограничений.

По словам представителя, компания планирует вернуть вложения в строительство сети за счет роста выручки от предоставления услуг для госструктур, частных лиц и операторов. «Мы предложим абонентам конвергентный продукт, который будет включать услуги сотовой связи, широкополосный интернет, а также подписку на наш онлайн-кинотеатр drom», — говорит он. Корпоративным и государственным клиентам на полуострове планируют предложить «целый ряд новых продуктов и услуг». Представитель «Миранда-Медиа» также напомнил, что в Крыму у «большой четверки» российских мобильных операторов нет собственных сетей, они могут использовать инфраструктуру компании и сервисы, чтобы обслуживать своих клиентов, приезжающих отдыхать на полуостров.

Что такое «Миранда-Медиа»

«Миранда-медиа» было создано в 2004 году в Москве и долгое время входило в группу «Национальные кабельные сети», которую в 2014 году полностью выкупил «Ростелеком». После присоединения Крыма к России компания начала оказывать услуги фиксированной связи на полуострове, а позже перерегистрировалась в Симферополь.

В 2015 году «Ростелеком» сократил долю в «Миранда-медиа» со 100% до 20%, а 80% компании перешли ООО «Судоходная компания «Люкстранс». Эта структура владения сохраняется и сейчас, по данным Rusprofile. «Миранда-Медиа» является владельцем нескольких операторов на присоединенных после 2014 года территориях: «Донецк Телеком», «Запорожье Телеком», «Луганск Телеком», «Херсон Телеком», «Крымтелеком» и ряд др. Выручка в 2023 году выросла на 114%, до 4 млрд руб., чистый убыток увеличился почти в 10 раз, до 1,36 млрд руб.

По данным Rusprofile, «Миранда-Медиа» стала владельцем «Крымтелекома» в конце 2023 года, но еще за год до этого компании возглавлял один и тот же человек. Условия сделки не раскрывались. «Крымтелеком» в 2014 году учредили власти республики. Компания получила имущество украинских операторов «Укртелеком» (оказывал услуги фиксированной связи) и «Киевстар» (услуги сотовой связи). Впоследствии российские власти выделили «Крымтелекому» радиочастоты для оказания услуг мобильной связи на полуострове.

«Миранда-Медиа» через «дочек» уже оказывает услуги сотовой связи на территории Запорожской и Херсонской областей под брендом «Миртелеком». Эти сети работают в коммерческой эксплуатации с 2022 года. Выбор бренда «Миранда» для оказания сотовых услуг в Крыму представитель компании объяснил тем, что за 10 лет работы этот бренд стал известен на полуострове. Он также отметил, что вместе с запуском сотовой сети компания поменяет логотип. «Слово «медиа» не соответствует нашей сфере деятельности. Теперь мы «Миранда». Избавляемся от ассоциаций с «проводами» и «медью», теперь — это больше чем фиксированная связь», — пояснил собеседник РБК.

Также «Миранда-Медиа» строит сотовые сети в ДНР и ЛНР, сейчас они работают в тестовом режиме. Общее количество абонентов сотовой связи по группе компаний составляет порядка 500 тыс. человек, сообщил РБК представитель «Миранды-Медиа».

Как выглядит рынок сотовой связи Крыма

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали выходить на этот рынок, опасаясь санкций. В итоге сейчас сотовые услуги на полуострове оказывают «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл») и ряд др. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телеком» компании занимают 90% рынка. По мнению Кускова, за счет своей принадлежности к прогосударственной «Миранде-Медиа» «Крымтелеком» сможет отвоевать долю лидирующих игроков, но какую — он затруднился оценить.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2023 году объем рынка связи Крыма составил 23,5 млрд руб. против 17 млрд руб. в 2022-м. В частности, выручка «К-Телеком» увеличилась с 8,2 млрд руб. до 11,2 млрд руб., «КТК-Телеком» — с 5,6 млрд руб. до 7,1 млрд руб.

Из-за санкций еще с 2014 года поставка оборудования в Крым была осложнена, а с 2022 года действуют ограничения на такие поставки на всю территорию России. В марте 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2023 году в Крыму будет установлено несколько тысяч российских базовых станций связи. Были ли реализованы эти планы — неизвестно. РБК направил запрос в Минцифры.