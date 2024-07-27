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Политика ,  
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В очереди на Крымский мост скопилось 300 автомобилей

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

По данным на 15:00, в очереди на Крымский мост скопилось уже 300 машин, сообщает телеграм-канал об оперативной информации по ситуации на мосту.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания в очереди составляет около часа.

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Фото:Ulf Mauder / DPA / Global Look Press

Накануне в очереди перед Крымским мостом собралось около 1 тыс. транспортных средств. Со стороны Тамани скопилось 225 машин, время ожидания составило около часа. Со стороны Керчи — около 740 машин, время ожидания — около трех часов.

25 июля «РБК Краснодар» также сообщил, что по состоянию на 17:00 со стороны Керчи скопилась очередь из более чем 1 тыс. машин. Время ожидания — более трех часов. При этом в течение дня очередь со стороны Тамани не превышала 290 автомобилей.

Полуостров регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ночью 23 июля, по данным Минобороны, российская противовоздушная оборона сбила над Крымом и Черным морем 21 дрон.

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Крымский мост Керчь Тамань пробки автомобилисты
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