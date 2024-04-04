В 2023-м резко выросло число желающих перенести номер к другому оператору

В 2023 году резко выросло число заявок на перенос мобильного номера между операторами. Схему смены могут еще и упростить: перенос сократится до 1‒2 дней, сделать это можно будет через «Госуслуги», а также сохранить деньги на счету

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом году в России почти на 50%, до 16,5 млн, выросло число заявок на перенос мобильного номера между операторами, рассказал РБК Олег Иванов, глава Научно-исследовательского института Радио (НИИР). Эта организация управляет Базой данных перенесенных номеров (БДПН), которая отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после этого.

Общее число успешных переносов немного снизилось: до 2,6 млн с 2,65 млн в 2022-м, указал Иванов. Как распределены заявки и успешные переносы между операторами, в НИИР не раскрывают, ссылаясь на то, что эта информация является коммерческой тайной.

В первом квартале этого года было подано около 4 млн заявок, а успешно перенесено 704 тыс. номеров. По сравнению с тем же периодом прошлого года число заявок снизилось на 11%, а количество успешных переносов выросло на 13%. Иванов отметил, что в первом квартале было около 1 млн отказов в переносе номера со стороны операторов из-за несовпадения персональных данных. «Где-то при заключении договора с оператором-донором (того, от которого уходит клиент) закралась ошибка — в номере паспорта, в букве фамилии. Из последних примеров — когда при заключении договора оператор-донор указал фамилию клиента с буквой «ё», а в заявлении оператору-реципиенту клиент написал свою фамилию с буквой «е». Сейчас в такой ситуации клиенту приходит отказ, и он вынужден сверять документы и подавать заявление заново», — объяснил глава НИИР.

Принцип MNP (mobile number portability) — возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением номера телефона — начал действовать в России с конца 2013 года. Сейчас можно переносить номер между операторами, работающими в одном и том же регионе. Процедура занимает до восьми дней. Клиент не сможет перенести номер к другому оператору, если не погасит долг перед оператором-донором (тем, от кого уходит). Всего за время существования БДПН было подано около 81 млн заявок на перенос номера, успешно перенесли 27,7 млн номеров.

Как хотят менять процедуру MNP

Олег Иванов рассказал, что для сокращения числа отказов операторов в переносе номера НИИР предлагает ввести механизм, который будет сравнивать персональные данные в документах оператора-донора и в заявлении на перенос номера. После этого система будет принимать решение, насколько обоснован отказ оператора, и если будет установлено, что речь идет об одном и том же человеке, то отказ будет аннулирован и оператор-донор будет вынужден завершить перенос номера, рассказал он. Также планируется внедрить механизм контроля со стороны Роскомнадзора, который позволит по определенной формуле рассчитывать коэффициент, превышение которого будет восприниматься как индикатор риска. «Если после 5 апреля у оператора будет зафиксировано более 5% отказов из-за несовпадения персональных данных, это будет рассматриваться как фактор риска, и Роскомнадзор должен будет провести проверки или предпринять какие-то другие действия в отношении оператора», — пояснил Олег Иванов.

Кроме того, по его словам, НИИР «продумал механизм, при котором срок переноса можно сократить до одного-двух дней» и подготовил соответствующее предложение по изменению законодательства. Также НИИР рассматривает возможность инициировать изменения в законодательство, которые позволят клиенту оформить перенос номера к другому оператору, не посещая офис оператора: через портал БДПН или портал «Госуслуг» с использованием электронной подписи. Еще одна инициатива — внедрить механизм «клиринг-хаус», который позволит переносить деньги со своего номера к новому оператору.

Наконец, НИИР готовит законодательные изменения, которые позволят переносить мобильный номер между регионами (например, если номер зарегистрирован на одного оператора в Москве, переоформить его на другого в Санкт-Петербурге). В конце 2022 года НИИР подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима по переносу номеров между регионами и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами связи — «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком». «Технически НИИР все проработал и испытал, следующий этап — законодательные изменения. В этом году планируем вынести проект постановления правительства на общественное обсуждение. Идею поддержало Минцифры», — рассказал Иванов. В то же время он оговорился, что сейчас почти 65% российских операторов против регионального MNP, «потому что для них это серьезные бизнес-риски и потенциальные убытки».

Как операторы относятся к предлагаемым изменениям

«Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), по словам его представителя, выступает за то, «чтобы процедура переноса была максимально удобной для клиента, и считает, что дистанционный формат в том числе несет очевидные преимущества с точки зрения комфорта для абонента». «Мы выступаем за то, чтобы полномочия по верификации заявления на перенос номера или отклонению заявки на каком-либо основании лежали на НИИР или другом ведомстве, а не операторе-доноре», — указал представитель компании.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») говорит, что они поддерживают инициативы, направленные на сокращение срока переноса и возможность дистанционного оформления. «Такие изменения улучшат пользовательский опыт и упростят процедуру для клиентов», — считает он. В то же время он оговорился, что вопрос межрегионального MNP «остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны», и призвал «более глубоко проанализировать инициативу».

«На данный момент процесс перехода абонента от одного оператора к другому занимает восемь дней и является бесшовным, то есть у клиента связь действует на протяжении всего этого времени. Поэтому острой необходимости в изменении процедуры мы не наблюдаем», — заявил представитель «МегаФона».

Источник РБК в одной из компаний «большой четверки» связал огромный перекос в сторону заявок по сравнению с успешными переносами номеров с тем, что MVNO (виртуальные операторы мобильной связи, которые работают на сетях реальных операторов) могут за сутки по нескольку раз подавать заявления на перенос в свою сеть одного и того же номера. Некоторые крупные операторы, по его словам, могут прислать отказ передать номер клиента, у которого подключена услуга доверенного платежа, позволяющая уходить в минус, «даже если у клиента положительный баланс».

Это частично подтверждает представитель «ВымпелКома»: «В статистику попадают задублированные заявки, которые изначально были отклонены, но затем повторно подавались». Среди других причин перекоса между заявками и успешными переносами он назвал то, что, сталкиваясь с отказом оператора, абонент может не захотеть вдаваться в подробности процесса и зачастую не предпринимает повторных попыток перехода. Представитель «ВымпелКома» отметил, что компания видит стабильный интерес к услуге переноса номера.

«В 2024 году Tele2 обновила процесс уточнения сведений по абонентам, и это сократило число отклоненных заявок на перенос номеров из своей сети», — сообщил представитель «Т2 РТК Холдинга».

Представитель «Тинькофф Мобайла» (работает как MVNO) утверждает, что половина из общего числа заявок на перенос номера в России — это заявки в пользу их компании, но реализованными оказываются лишь 6% из них. «Мораторий на проверки компаний способствовал росту числа отказов по MNP. Операторы-доноры прилагают все усилия, чтобы не отпускать абонентов, и не всегда ограничиваются бонусными программами и другими нормативно обоснованными способами удержания, часто они намеренно предоставляют реципиентам невалидные персональные данные, чтобы процедура переноса номера не состоялась», — настаивает представитель «Тинькофф Мобайла». Он назвал процедуру MNP «крайне непрозрачной» и поддерживает предложение, чтобы БДПН самостоятельно проверяла корректность и актуальность данных абонента и принимала решение о переносе номера. Поддерживает «Тинькофф Мобайл» и законодательные инициативы по сокращению сроков и введения межрегионального MNP, возможности переноса денег со старого номера или перехода с долгом у оператора-донора.

Представитель МТС отказался от комментариев.