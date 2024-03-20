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ВЭБ заявил о несостоятельности судебных исков «Роснано»

ВЭБ.РФ: судебные иски «Роснано» юридически несостоятельны
ВЭБ не подменяет органы управления «Роснано» и не имеет обязательств по его хозяйственной деятельности, заявили РБК в компании. В «Роснано» заявили, что подали в суд на госкомпанию, чтобы «выработать механизм решения споров»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВЭБ.РФ считает юридически несостоятельными иски «Роснано» к госкорпорации, сообщили РБК в ВЭБе.

«ВЭБ.РФ координирует работу «Роснано» по отдельным направлениям по решению правительства, выполняет функции его агента. Уверены, что решения «Роснано» об исках юридически несостоятельны в связи с тем, что ВЭБ не подменяет органы управления «Роснано» и не несет перед обществом никаких обязательств в части осуществления хозяйственной деятельности», — сказали в компании.

В ВЭБ.РФ добавили, что вовлечены в работу, организованную правительством по взаимодействию с кредиторами «Роснано», определению судьбы ее активов и возможным способам ликвидации общества.

Управляющий финансовый директор, член правления «Роснано» Владислав Юнусов 20 марта заявил в интервью «Ведомостям», что ВЭБ.РФ принял на себя «определенные обязательства», которые не в полной мере исполнил, и сделал это «не совсем в те сроки, которые оговаривались». В суд компания решила обратиться потому, что хочет выработать «правильных механизм разрешения таких споров».

«Этот кейс ни в коем случае нельзя назвать конфликтным: у обеих сторон взвешенная и корректная позиция», — заявил Юнусов.

В «Роснано» сложная ситуация, условно совет директоров разделился на две части: представители государства, которые голосуют в соответствии со стратегией правительства, и представители менеджмента, которые учитывают свою собственную ситуацию в компании, говорит источник РБК, близкий к ВЭБ.РФ.

«Правительство прорабатывает ряд мер для соблюдения прав кредиторов и механизмы ликвидации «Роснано». Со стороны государства обществу оказывается прямая финансовая поддержка. Такие публичные заявления говорят, что ряд сил внутри «Роснано» хочет оказать давление на принимаемые решения», — заявил близкий к ВЭБу источник.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

«Роснано» через суд потребовала взыскать свыше 520 млн руб. с ВЭБ.РФ в конце января. Истец утверждает, что госкомпания, на рассмотрении у которой находилась планировавшаяся сделка с активом «Роснано», допустила необоснованную задержку, объясняли источники РБК причины иска. Речь идет о возможной сделке с портфельной компанией «Роснано» «РМ Нанотех», которая специализируется на технологиях мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах. Для согласования сделки «Роснано» нужна была директива, но компания не получила ее в запрашиваемые сроки.

В 2020 году в результате правительственной реформы институтов развития под управление ВЭБа попали входящие в его группу Корпорация МСП (там у ВЭБа по состоянию на февраль было менее 30% во владении) и «Российский экспортный центр» («дочка» ВЭБа), а также организации, в которых он не был акционером, в частности «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Но в апреле 2022 года правительство отменило постановление о статусе ВЭБа как своего агента по управлению институтами развития. Пункты распоряжения правительства от конца 2020 года о реформе институтов развития, в котором госкорпорация ВЭБ.РФ наделяется статусом их управляющего, признали утратившими силу.

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ВЭБ Роснано иски
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