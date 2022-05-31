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Бизнес заметил рост цен на российское ПО в сфере кибербезопасности

Российские производители ПО для информбезопасности с марта повысили цены, отметили более половины опрошенных компаний, в 9% фирм столкнулись с существенной задержкой поставок. Ранее Путин призвал создать госсистему защиты данных

Каждая вторая компания в России столкнулась с подорожанием программного обеспечения для кибербезопасности российского производства, в почти каждой десятой компании указали на отказ поставщиков гарантировать сроки поставок, говорится в результатах исследования «Ростелеком-Солар», узнал. «Коммерсантъ».

Исследование провели методом опроса более ста организаций в государственном и коммерческом секторе, из них более половины (58%) заявили, что с марта цены на российские средства защиты выросли более чем на 20%, причем 46% заметили задержку поставок, в случае 9% компаний задержка стала существенной, а для 8% поставщики отказались гарантировать поставки.

Как выяснили исследователи, в следующем году на средства защиты российского производства (антивирусные программы, системы защиты баз данных, VPN-шлюзы) намерены перейти 84% компаний, сейчас у половины заказчиков среди коммерческих предприятий доля российского ПО не превышает 15%. В государственном секторе у трети компаний (33%) российские средства защиты занимают долю в 60%.

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Технологии и медиа
Фото:Patrick Lux / Getty Images

Поставщики услуг по кибербезопасности оказались вынуждены искать обходные решения и в некоторых случаях продумывать «компенсирующие меры» для сохранения приемлемого уровня защиты, рассказали «Коммерсанту» в «Лаборатории Касперского». В «Solar Интеграция» сообщили, что решения по информационной безопасности поставляются в виде программно-аппаратных платформ, либо в виде ПО, для которого все равно требуются сервера или системы хранения, они сейчас в дефиците. «Российские производители не могут обеспечить требуемый рынку объем поставок», — подчеркнула глава отдела развития бизнеса компании Екатерина Сюртукова.

Многие заказчики сейчас просят вместе с ПО поставить и «железо», сообщил газете источник на рынке информационной безопасности. Он указал, что если эту просьбу удовлетворить невозможно, то проекты по внедрению софта часто откладывают по желанию заказчика, пока он не найдет требуемые мощности.

Технический директор RuSIEM Антон Фишман отметил, что риски для компаний малого и среднего бизнеса вырастут, поскольку они прежде не закупали новые решение в сфере кибербезопасности в целях экономии средств, однако в кризисе они будут вынуждены направлять ресурсы на сохранение работы.

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Delivery Club сообщила об утечке данных о заказах пользователей
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Фото:Андрей Любимов / РБК

С конца февраля российский рынок покинули несколько разработчиков программного обеспечения, в частности, Norton, Avast и IBM. «В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент», — сообщили в NortonLifeLock Inc. Кроме того, продажи продукции в России приостановил производитель электроники Dell.

В конце мая президент Владимир Путин предложил создать государственную систему защиты информации, он озвучил эту инициативу на заседании Совета безопасности. «Нужно самым серьезным образом и постоянно, что называется в режиме реального времени, совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависят обороноспособность нашей страны», — указал президент.

Путин отметил, что «очевидный путь» в задаче по защите цифровых систем лежит в переходе на российские программы и технику.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
кибербезопасность ПО российское ПО рост цен
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