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Delivery Club сообщила об утечке данных о заказах пользователей

В компании подчеркнули, что утечка не включает банковские данные заказчиков. Там также пообещали провести внутреннее расследование и дополнительный аудит систем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении.

В компании также пообещали после окончания внутреннего расследования провести дополнительный аудит внутренних систем.

Ранее Telegram-канал In4security сообщил об утечке базы заказов Delivery Club, содержащей 250 млн строк. В ней, по данным канала, представлены персональные данные пользователей, включая ФИО, адреса и информацию о заказах.

Компании объяснили парсингом новые данные на карте с утечкой «Яндекс.Еды»
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

В начале марта об утечке номеров телефонов и информации о заказах клиентов также сообщил сервис «Яндекс.Еда». Причиной тому в компании назвали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Позже в интернете распространилась ссылка на сайт, где выложили личные данные пользователей «Яндекс.Еды» в виде карты: там были адреса доставки, телефоны, электронная почта и суммы заказов за последние полгода. В компании тогда заявили, что новой утечки не было и речь идет о той, что выявили в начале марта.

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Из-за утечки Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. В итоге компанию оштрафовали на 60 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» в суде. Кроме того, ряд клиентов сервиса подали коллективный иск к «Яндекс.Еде», потребовав компенсации морального вреда.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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