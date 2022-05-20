Delivery Club сообщила об утечке данных о заказах пользователей
Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении.
В компании также пообещали после окончания внутреннего расследования провести дополнительный аудит внутренних систем.
Ранее Telegram-канал In4security сообщил об утечке базы заказов Delivery Club, содержащей 250 млн строк. В ней, по данным канала, представлены персональные данные пользователей, включая ФИО, адреса и информацию о заказах.
В начале марта об утечке номеров телефонов и информации о заказах клиентов также сообщил сервис «Яндекс.Еда». Причиной тому в компании назвали недобросовестные действия одного из сотрудников.
Позже в интернете распространилась ссылка на сайт, где выложили личные данные пользователей «Яндекс.Еды» в виде карты: там были адреса доставки, телефоны, электронная почта и суммы заказов за последние полгода. В компании тогда заявили, что новой утечки не было и речь идет о той, что выявили в начале марта.
Из-за утечки Роскомнадзор составил на «Яндекс.Еду» протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. В итоге компанию оштрафовали на 60 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» в суде. Кроме того, ряд клиентов сервиса подали коллективный иск к «Яндекс.Еде», потребовав компенсации морального вреда.