Путин предложил создать государственную систему защиты информации

Президент указал на возросшее после начала спецоперации на Украине число кибератак на российские информационные системы. Путин призвал «укреплять оборону отечественного цифрового пространства»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин предложил Совету безопасности создать в России государственную систему защиты информации. Необходимо укреплять «оборону отечественного цифрового пространства» и минимизировать риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, подчеркнул он.

«Нам нужно самым серьезным образом и постоянно, что называется в режиме реального времени, совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависят обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономической и социальной сферы», — отметил глава государства на совещании с Совбезом. Он обратил внимание на отсутствие структурных подразделений по защите информации у трети подобных объектов. «Такие подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты, которые хорошо знают отраслевую специфику», — призвал Путин.

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Координация действий всех структур должна быть закреплена на стратегическом уровне, а ответственность за решение вопросов в этой сфере — возложена на руководителей организаций, добавил он.

«Очевидным путем» к реализации задач по защите цифровых систем Путин назвал переход на отечественные технику и программы.

По словам президента, количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру растет все последние годы, а после начала специальной военной операции на Украине ситуация усугубилась: против России развязана «война в информационном пространстве». В частности, в разы увеличилось число кибератак, причем это действия государственных структур других стран, уверен Путин. С другой стороны, ограничиваются поставки в Россию зарубежных информационных технологий, техническая поддержка оборудования некоторыми поставщиками после санкций прекратилась.

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«Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — заявил Путин.

1 мая президент подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности. Документ обязывает госструктуры предоставлять доступ к принадлежащим им или используемым ими ресурсам органам ФСБ для мониторинга и выполнять указания спецслужбы по результатам этих проверок. Кроме того, госорганам с 2025 года будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных» странах. Согласно другому, мартовскому, указу Путина, с 2025 года госорганы и госзаказчики не смогут использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре.