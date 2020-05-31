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Первый частный пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом»
Фото: NASA / Twitter
Фото: NASA / Twitter

Космический корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию вел РБК.

Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Она была запланирована на 17:30 мск, однако ее удалось провести с небольшим опережением графика.

Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Целью запуска была доставка двух американских астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли.

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

После запуска Falcon 9 от ракеты сперва успешно отделилась первая ступень, вернувшись на Землю, а затем и вторая. Сразу после этого Crew Dragon вышел на орбиту.

Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того как в 2011 году была закрыта программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Илон Маск, комментируя успешный запуск, заявил, что человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon. «Этот корабль, созданный людьми, для людей», — отметил он. По его словам, эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом». При этом Маск отметил, что «объявлять победу» пока рано, поскольку теперь перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы полеты повторялись снова.

SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос
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Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп назвал запуск Crew Dragon «смелым и триумфальным возвращением к звездам». Глава государства заявил, что предыдущие президенты страны заставили ее быть зависимой от иностранных держав, которые посылали американских астронавтов к МКС. Трамп дал обещание, что подобного больше не повторится и США впредь будут этим заниматься самостоятельно. «Мы снова гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории», — сказал глава Белого дома.

Автор: Михаил Юшков
Теги: SpaceX, Dragon, МКС, стыковка, Илон Маск
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