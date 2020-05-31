Первый частный пилотируемый корабль SpaceX успешно пристыковался к МКС

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что эта миссия стала «первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом»

Фото: NASA / Twitter

Космический корабль Crew Dragon, который стал первым частным пилотируемым аппаратом, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию вел РБК.

Сближение корабля с МКС началось примерно за два часа до стыковки. Она была запланирована на 17:30 мск, однако ее удалось провести с небольшим опережением графика.

Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Целью запуска была доставка двух американских астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли.

После запуска Falcon 9 от ракеты сперва успешно отделилась первая ступень, вернувшись на Землю, а затем и вторая. Сразу после этого Crew Dragon вышел на орбиту.