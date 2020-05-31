Илон Маск заявил о гордости кораблем Crew Dragon

Человечество может гордиться новым космическим кораблем Crew Dragon. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск в эфире трансляции NASA.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — сказал Маск. Он отметил, что запуск Crew Dragon «найдет отклик у тех, кто в душе исследователь», и признался, что его самого переполняют эмоции.

Маск добавил, что теперь перед SpaceX стоит задача безопасно вернуть астронавтов на землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь.

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