Трамп сообщил о самочувствии астронавтов на борту Crew Dragon
Астронавты NASA на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX чувствуют себя хорошо, рассказал президент США Дональд Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.
«Я рад объявить, что корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, наши астронавты целы и невредимы», — сказал Трамп.
Он назвал запуск Crew Dragon «смелым и триумфальным возвращением к звездам». По его словам, предыдущие лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали американских астронавтов к Международной космической станции (МКС). Трамп заявил, что больше этого не будет.
«Мы снова гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории», — сказал он.