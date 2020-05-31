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Трамп сообщил о самочувствии астронавтов на борту Crew Dragon

Астронавты NASA на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX чувствуют себя хорошо, рассказал президент США Дональд Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.

«Я рад объявить, что корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно достиг низкой околоземной орбиты, наши астронавты целы и невредимы», — сказал Трамп.

В «Роскосмосе» оценили запуск пилотируемого корабля SpaceX
Технологии и медиа
Фото: Thom Baur / Reuters

Он назвал запуск Crew Dragon «смелым и триумфальным возвращением к звездам». По его словам, предыдущие лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали американских астронавтов к Международной космической станции (МКС). Трамп заявил, что больше этого не будет.

«Мы снова гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории», — сказал он.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 30 мая. На борту находятся два американских астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли. Стыковка корабля к МКС должна состоятся 17:30 мск 31 мая.

Это первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией. Кроме того, это первый американский пилотируемый полет с 2011 года. Тогда закрылась программа Space Shuttle, и астронавтов NASA на МСК стали доставлять на российских кораблях «Союз».

Теги: Дональд Трамп, Space X, NASA, США
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