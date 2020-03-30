В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Уголовное наказание грозит жителю, нарушившему режим самоизоляции после возвращения из-за границы и заразившему другого человека. Завести дело могут и против мужчины, который, вернувшись с Кубы, заразил девушку в Карелии

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека. Об этом сообщил замначальника регионального МВД Александр Смаглин, передает «РИА Новости».

Схожий случай произошел в Карелии. Здесь житель Мурманской области, который после возвращения с отдыха на Кубе нарушил режим самоизоляции, заразил девушку.

«Об этом заявлял [губернатор Мурманской области Андрей] Чибис. Мы этого касаемся в части того, что одна наша девушка с ним контактировала, и у нее второй условно положительный результат тестирования», — заявила РБК пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. По ее словам, сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МВД по Республике Крым РБК заявили, что пока не комментируют ситуацию.