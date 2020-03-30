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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом

Уголовное наказание грозит жителю, нарушившему режим самоизоляции после возвращения из-за границы и заразившему другого человека. Завести дело могут и против мужчины, который, вернувшись с Кубы, заразил девушку в Карелии
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека. Об этом сообщил замначальника регионального МВД Александр Смаглин, передает «РИА Новости».

Схожий случай произошел в Карелии. Здесь житель Мурманской области, который после возвращения с отдыха на Кубе нарушил режим самоизоляции, заразил девушку.

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«Об этом заявлял [губернатор Мурманской области Андрей] Чибис. Мы этого касаемся в части того, что одна наша девушка с ним контактировала, и у нее второй условно положительный результат тестирования», — заявила РБК пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. По ее словам, сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе МВД по Республике Крым РБК заявили, что пока не комментируют ситуацию.

В Мурманской области ввели режим всеобщей самоизоляции
Общество

В Мурманской области ввели режим самоизоляции утром 30 марта — раньше, чем в большинстве других российских регионов. Как сообщал источник РБК в региональном правительстве, решение последовало, после того как в Кировске и Апатитах произошли вспышки заболевания: в эти города коронавирус завез вернувшийся с Кубы мужчина, нарушивший режим 14-дневной домашней изоляции. Власти установили, что он мог заразить около 200 человек. Их уже нашли, и из них по меньшей мере пятеро имеют подтвержденный или предварительный диагноз COVID-2019, уточнил источник.

По последней информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки 270 случаев заражения выявили в 26 регионах России. Больше всего заболевших в Москве (197 человек) и Подмосковье (27). Общее число заразившихся в стране превысило 1,8 тыс. человек.

В рамках борьбы с эпидемией 29 марта режим самоизоляции ввели в Москве и Подмосковье. Вслед за ними аналогичную меру приняли власти других регионов, в частности Мурманской, Калининградской, Вологодской и Рязанской областей и Якутии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Виктория Полякова, Роман Кирьянов
Теги: Крым, уголовная ответственность, Карелия, коронавирус
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