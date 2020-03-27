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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

Московская полиция доставила в стационар пациента с новым типом коронавируса, который нарушил условия домашнего лечения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что его заболевание протекает в легкой форме. Она отметила, что 24 марта заболевший подписал информационное согласие о самоизоляции и обязался его не нарушать. По ее словам, врачи скорой помощи фотографируют заразившегося и передают снимок в базу данных системы видеонаблюдения.

Ракова отметила, что на следующий день после подписания документов пациент решил погулять. «Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», — сказала заммэра.

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Она выразила надежду, что подобных случаев больше не будет. По ее словам, остальные пациенты, которые лечатся дома, ответственно подошли к здоровью окружающих.

Ракова отметила, что с 27 марта брать анализы на коронавирус начнут у родственников москвичей, которых госпитализировали с подозрением на пневмонию. Власти опасаются, что они могут быть дополнительным очагом заболевания, заявила заммэра.

На домашнем лечении в Москве находятся около 100 человек. Всего в столице выявили 546 случаев заражения новым коронавирусом. Два пациента умерли. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, на следующей неделе столичные кафе, бары, рестораны и столовые будут работать только на вынос, закроются музеи и объекты розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Правительство также предложило Госдуме штрафовать тех, кто нарушает карантин. Максимальный штраф для физических лиц может составить 300 тыс. руб., а для юридических — 1 млн руб.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, карантин, коронавирус
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