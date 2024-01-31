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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

«Роснано» и ВЭБ решили судиться из-за несостоявшейся продажи актива

«Роснано» и ВЭБ решили судиться из-за несостоявшейся продажи «РМ-Нанотех»
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Иск «Роснано» к ВЭБ.РФ на ₽520 млн связан с несостоявшейся продажей «РМ-Нанотех», говорят источники РБК. Юристы считают, что доказать убытки в такой ситуации крайне сложно, а одобрение сделки со стороны ВЭБа могло не требоваться
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Роснано» через суд потребовала взыскать более 520 млн руб. с госкорпорации развития ВЭБ.РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

На рассмотрении в ВЭБ.РФ находилась планировавшаяся сделка с активом «Роснано», и ВЭБ.РФ, утверждает истец, допустил необоснованную задержку в процессе ее рассмотрения, объясняют причины иска два источника РБК, знакомых с его содержанием.

По словам одного из них, речь идет о возможной сделке с портфельной компанией «Роснано» «РМ Нанотех», которая специализируется на технологиях мембранной очистки сточных вод на мусорных полигонах. Источник сообщил, что ВЭБ.РФ запросил у «Роснано» обоснование предложенной стоимости продажи актива. Для согласования сделки «Роснано» нужна была директива, но компания не получила ее в запрашиваемые сроки, посчитал истец, отметив, что из-за этого сделка не состоялась, и компания понесла убытки, которые теперь пытается отсудить у ВЭБ.РФ, уточняют оба источника РБК.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Представитель «Роснано» отказался от комментариев. РБК направил запрос в ВЭБ.РФ.

Что происходит в «Роснано»

«Роснано» на 100% принадлежит государству. В конце 2020 года правительство провело реформу институтов развития. В результате под управление ВЭБа попали входящие в его группу Корпорация МСП (там у ВЭБа по состоянию на февраль было менее 30% во владении) и Российский экспортный центр («дочка» ВЭБа), а также те организации, в которых он не был акционером, в частности «Роснано», «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Но в апреле 2022 года правительство отменило постановление о статусе ВЭБа как своего агента по управлению институтами развития. В частности, были признаны утратившими силу пункты распоряжения от конца 2020 года о реформе институтов развития, в котором госкорпорация ВЭБ.РФ наделяется статусом их управляющего, и постановление от марта 2021 года, которое закрепляло этот статус госкорпорации.

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«Роснано» не раскрывает данные о своей выручке и прибыли. В отчете компании по итогам первого полугодия 2023 года приводился размер ее чистого долга — более 95 млрд руб. В начале октября прошлого года «Роснано» предупредила, что не сможет обеспечить требования кредиторов собственными средствами, упомянув, что, если государство не возьмет на себя решение вопроса, госкорпорация окажется на грани банкротства.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Впоследствии компания выплатила купон по второму выпуску облигаций БО-002Р на общую сумму 45,9 млн руб. и погасила облигации пятого выпуска той же серии на сумму 5,5 млрд руб. и последний купонный доход по ним на общую сумму 185,13 млн руб. Как говорили источники РБК, деньги на эти выплаты предоставил Минфин.

Какие шансы у иска

Глобальный управляющий партнер юридической фирмы Better Chance Виктория Борткевич указала, что, судя по исковым требованиям «Роснано», неясно, в каких договорных или корпоративных отношениях корпорация состоит с ВЭБ.РФ. «При этом для взыскания упущенной выгоды «Роснано» необходимо будет доказать нарушение каких-либо обязательств со стороны ВЭБ.РФ, наличие которых пока не усматривается, — рассуждает Борткевич. — В такой ситуации ВЭБ.РФ либо является ненадлежащим ответчиком, либо в удовлетворении требований должно быть отказано в связи с недоказанностью состава ответственности».

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Арбитражные споры о взыскании убытка обычно носят затяжной характер, констатирует управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Во-первых, истцу необходимо доказать сам факт причинения убытка, то есть представить суду доказательства того, что срыв сделки привел к неким негативным последствиям имущественного характера — ущербу или недополученной выгоды, рассуждает Федюкин. Во-вторых, необходимо доказать наличие причинно-следственной связи между действиями или, что более применимо в этом случае, бездействием ответчика и формированием убытка. «Для этого нужно доказать, что ответчик в принципе допустил бездействие (в данном случае не направил директиву) и что он вообще обязан был совершить некие действия в силу наличия договорных обязательств», — указал юрист.

Партнер юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков оценил шанс на удовлетворение такого иска как незначительный. Он также указывает на то, что убытки в форме упущенной выгоды очень сложно доказать и обосновать их размер. «Поскольку речь идет о споре между компаниями с госучастием, «Роснано» необходимо будет доказывать обязательность санкции со стороны ВЭБ.РФ на совершение сделки, каковая в действительности могла не требоваться», — заключил юрист.

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