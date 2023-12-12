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Бизнес ,  
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«Роснано» расплатилась с владельцами облигаций на ₽5,5 млрд

«Роснано» выплатила последний купон и погасила облигации на ₽5,5 млрд
«Роснано» погасила облигации на 5,5 млрд руб. и выплатила доход по последнему купону по ним на 185,13 млн руб. Осенью компания предупредила о риске банкротства, сейчас средства на выполнение обязательств мог предоставить Минфин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во вторник, 12 декабря «Роснано» погасила облигации серии БО-002Р пятого выпуска на сумму 5,5 млрд руб. и последний купонный доход по ним на общую сумму 185,13 млн руб. (по 33,66 руб. на одну облигацию), следует из документов компании.

Речь идет о выпуске облигаций, размещенном в 2020 году. Всего по нему было шесть купонов. Предыдущий раз «Роснано» выплатила купон по второму выпуску облигаций БО-002Р в ноябре на общую сумму 45,9 млн руб. Тогда два источника РБК говорили, что средства на это «Роснано» предоставил Минфин.

«Роснано» выплатила купон по облигациям
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Представитель «Роснано» не комментирует, где компания привлекла средства на текущее погашение. В понедельник, 11 декабря состоялось заседание совета директоров компании, на котором рассматривались вопросы о вкладе в имущество компании, не увеличивающем ее уставный капитал, а также о согласии на совершение крупной сделки, говорится в документах «Роснано», но детали не приводятся. По словам источника РБК, знакомого с ситуацией в компании, в этот раз средства для погашения по бондам также предоставил Минфин. 

РБК направил запрос в министерство. 

Как «Роснано» оказалась на грани банкротства

«Роснано» была создана по указу президента в 2007 году в статусе госкорпорации. В 2010 году Владимир Путин распорядился предоставить «Роснано» госгарантии по кредитам и облигационным займам. В 2011 году госкорпорация получила статус акционерного общества. 100% принадлежит государству, в 2020 году компания была передана под управление госкорпорации ВЭБ.РФ. Тогда же «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, возглавлявший компанию с 2008 года.

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В начале октября «Роснано» предупредила в своей отчетности, что не сможет обеспечить требования кредиторов собственными средствами. В сообщении указывалось, что если государство не возьмет на себя решение вопроса, госкорпорация окажется на грани банкротства. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство занимается «оздоровлением ситуации».

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Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Согласно данным отчета, размер чистого долга компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет более 95 млрд руб. — на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 5% выше, чем на конец прошлого года. Данные о выручке и прибыли не раскрываются.

Многие годы «Роснано» использовал для инвестиций кредитные средства, что и стало причиной проблем. В ноябре 2021 года, по распоряжению Центробанка России были приостановлены торги на Мосбирже всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд руб. Госкорпорация заявила, что обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов, чтобы избежать «наиболее негативных». Рынок тогда ожидал дефолта «Роснано» 1 декабря, когда компания должна была расплатиться по облигациям без госгарантий, однако этого не произошло.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Роснано облигации доходы ценные бумаги

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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