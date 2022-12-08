Суд отправил на экспертизу вопрос стоимости российского Forbes

Номинальная стоимость акций «АС Рус Медиа» почти равнялась 69 млн руб., тогда как продали компанию за 500 тыс. руб., экспертиза сделки займет 20 дней. Компания на момент продажи имела долги на 364 млн руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил дополнительную судебную экспертизу по делу о признании недействительной сделки по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии Forbes Магомеду Мусаеву, передает корреспондент РБК.

Вопрос, который будет выноситься на экспертизу, касается рыночной стоимости 100% акций АО «АС Рус Медиа» по состоянию на конец августа 2018 года. Проведение экспертизы поручено АНО «Союзэкспертиза» при Торгово-промышленной палате России.

Как сообщили РБК представители Мусаева, на экспертизу уйдет порядка 20 рабочих дней после передачи материалов в организацию.

Ранее конкурсный управляющий «ФАФ Медиа» Валентина Чупринская сообщала РБК, что именно стоимость акций стала причиной ее обращения в суд с просьбой признать сделку недействительной. По ее словам, акции издающего российский Forbes общества продавались «ниже рыночной стоимости», а в условиях отсутствия иного имущества это может «потенциально нарушить права кредиторов».

Текст судебного определения подтвердил, что номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» составляла почти 69 млн руб., тогда как сумма сделки — 500 тыс. руб. Кроме того, суд постановил, что у Федотова «на протяжении длительного времени сложились лично-доверительные отношения с Мусаевым».

Оспариваемая сделка, как говорится в документе, была «совершена с целью вывода активов (без потери контроля над ними) и уменьшения конкурсной массы, за счет которой возможно погашение требований кредиторов». «Должник произвел формальное отчуждение имущества — ценные бумаги — в пользу аффилированного с ним лица, то есть де-юре произведена смена собственника, де-факто имущество осталось во владении и пользовании должника», — заключил Арбитражный суд Москвы.

Недействительной сделку 2018 года по продаже российской версии Forbes компанией «ФАФ Медиа» Александра Федотова Магомеду Мусаеву Арбитражный суд Москвы признал в августе 2022 года. Сам Федотов в 2019 году обратился в суд с заявлением о собственной несостоятельности, его общая кредиторская задолженность как ИП превышала 600 млн руб. Производство по делу о банкротстве Федотова было прекращено в июле 2021 года.

Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман летнее решение суда назвал ошибочным, заявив, что во внимание не были приняты факторы, «существенным образом влияющие на исход дела». Так, например, суд посчитал сумму сделки нерыночной, «проигнорировав тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании».

На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были долги общей суммой больше 364 млн руб., этот факт зафиксирован в договоре купли-продажи, отмечал Озман. Кроме того, при новом собственнике для решения проблем с задолженностью АО подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн руб. и исполнило свои налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет». Мусаев, по словам Озмана, «из своих личных средств и средств компании погасил все долги перед сотрудниками и подрядчиками и вывел «АС Рус Медиа» в прибыль по итогам 2021 года».