Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга

Любимова: Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Президент Владимир Путин поддержал инициативу передать студию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

По ее словам, работа студии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино, это откроет возможности «для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров».

«В новом качестве «Ленфильм» будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты», — написала Любимова в своем телеграм-канале.

В январе Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» (сейчас принадлежит Росимуществу) в ведение комитета по культуре Петербурга. В организации заявляли, что «присланные из Москвы начальники» так и не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса и петербургским властям «будет проще следить за руководством студии».

Любимова выступала против такой идеи. В марте она говорила, что министерство всегда будет оставаться с «Ленфильмом» как профильное ведомство. Министр также подчеркивала, что студия не будет закрыта или перепрофилирована в коммерческую структуру.

«Будем спасать «Ленфильм» и будем находить то руководство для киностудии, которое поможет ей преодолеть сложившуюся ситуацию. Мы видим возможности его [кризиса] преодоления», — заявляла Любимова.

«Ленфильм» находится в трудном финансовом положении более 10 лет, в 2012 году совет директоров студии возглавил режиссер Федор Бондарчук, через год после этого «Ленфильм» получил кредит от ВТБ на 1,5 млрд руб., к 2020-му студия задолжала банку уже 2,2 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин в 2019-м говорил, что, если государство, не предоставит «Ленфильму» субсидии для погашения кредита, единственный выход для студии — объявить дефолт. Господдержка для погашения долга была в итоге получена.

Бондарчук покинул «Ленфильм» в начале 2025 года, его представитель объяснил это увеличением занятости в основанной режиссером Art Pictures Studio, а также на должности генерального продюсера «НМГ Студии». В то же время источники РБК сообщали, что решение принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Материал дополняется

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

