Минкультуры пообещало спасти «Ленфильм»

«Ленфильм» не будут перепрофилировать или превращать в торговый центр, пообещала глава Минкультуры. В арбитраже сейчас рассматривается иск о банкротстве киностудии

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Киностудию «Ленфильм» не будут закрывать и постараются спасти ее из кризиса, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, передает «Фонтанка».

«Будем спасать «Ленфильм» и будем находить то руководство для киностудии, которое поможет ей преодолеть сложившуюся ситуацию. Мы видим возможности его [кризиса] преодоления», — сказала Любимова.

Она пообещала, что студию не будут перепрофилировать, на объекте не собираются открывать торговый центр.

В Минкульте провели ряд совещаний, в том числе с петербургскими коллегами. Сейчас идет смена совета директоров «Ленфильма», и в том числе от работы нового состава будет зависеть судьба киностудии, добавила глава Минкульта. По всем вопросам «есть ряд поручений», и их отрабатывают.

В декабре 2024 года главу «Ленфильма» Эдуарда Суворова уволили на фоне сообщений о долгах киностудии. Согласно информации на сайте Федеральной службы судебных приставов долги АО «Киностудия «Ленфильм» составляют более 100 млн руб. В январе пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» покинул Федор Бондарчук. Его представитель сообщила, что это связано с увеличением занятости в основанной им Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии». Источники РБК отмечали, что это решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

В январе 2025 года «Компания Радмир» обратилась в Арбитражный суд с иском о банкротстве «Ленфильма», но тогда арбитраж оставил заявление без движения, так как не получил платежное поручение об уплате государственной пошлины. 11 марта, судя по картотеке, компания приобщила дополнительные материалы к делу, 12 марта суд принял заявление к производству. Заседание состоится 22 апреля.