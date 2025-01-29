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Эксклюзив

Представитель Бондарчука объяснил его уход из «Ленфильма»

Решение Федора Бондарчука покинуть совет директоров «Ленфильма» связано с его занятостью на других проектах. Ранее источники РБК сообщали, что режиссер ушел из компании на фоне ее финансовых проблем и череды смены директоров
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Федор Бондарчук (Фото: Анатолий Медведь / ТАСС)

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» из-за увеличения занятости в основанной им Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии». Об этом РБК сообщила представитель Бондарчука Мария Далакян.

Ранее источники РБК сообщали, что Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм», отмечая, что это решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. В декабре 2024 года от должности был отстранен гендиректор компании Эдуард Суворов. А в феврале того же года его предшественник Федор Щербаков был объявлен в розыск по уголовной статье: его обвиняли в вымогательстве. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела сообщали, что осенью 2023 года Щербаков улетел в Турцию.

По словам Далакян, Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. «[Министр культуры] Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу режиссера и продюсера освободить его от должности», — добавила она.

По состоянию на 29 января 22:00 мск Бондарчук все еще значится главой совета директоров «Ленфильма» на официальном сайте киностудии.

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Представитель Бондарчука отметила, что все нововведения, появившиеся на студии за последние 12 лет, «продолжат работу в новом году в штатном режиме». Также продолжатся съемки. «Павильоны студии расписаны на месяцы вперед», — заверяет Далакян.

Бондарчук возглавил совет директоров «Ленфильма» в 2012 году на фоне кризисной ситуации в компании. В 2013 году студия даже брала кредит у ВТБ на 1,5 млрд руб., а в 2020-м сообщалось, что она должна банку уже 2,2 млрд руб. В сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин утверждал, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт. В итоге студия получила средства на покрытие долга из госбюджета.

Сейчас у «Ленфильма» есть ряд открытых судебных разбирательств. Так, в январе 2025 года компания «Радмир» обратилась в суд с иском о банкротстве «Ленфильма», но пока заявление оставлено без движения. В картотеке арбитражных дел также имеется иск к «Ленфильму» от владеющего студией Росимущества, но его суть неизвестна. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть информация о непогашенной задолженности АО «Киностудия «Ленфильм» на сумму более 100 млн руб.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Ленфильм Федор Бондарчук кино киностудия
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