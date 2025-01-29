Федор Бондарчук покинет совет директоров «Ленфильма»

Режиссер Федор Бондарчук покинет пост главы совета директоров «Ленфильма», документ в ближайшее время должно подписать Росимущество. В 2024 году у студии дважды менялось руководство, компания испытывает финансовые трудности

Федор Бондарчук (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм», где занимал должность председателя. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили два собеседника на медиарынке. По их словам, решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров. Соответствующее распоряжение в ближайшее время должно подписать владеющее «Ленфильмом» Росимущество, уточняет один из собеседников РБК.

РБК направил запросы представителям Минкультуры, Росимущества, «Ленфильма» и Бондарчука. Связаться с самим Бондарчуком не удалось.

Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. На эту должность он также был утвержден Росимуществом. Тогда сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.

В совет директоров «Ленфильма», по данным сайта киностудии, сейчас входят в том числе режиссер Алексей Герман-младший, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Два источника РБК, близких к киностудии, также сообщают о потенциальной передаче «Ленфильма» в полное либо частичное управление правительству Петербурга. РБК направил запрос в администрацию города. Ранее из собственности Росимущества в собственность мэрии Москвы была передана Киностудия им. Горького.

В декабре стало известно об отставке гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Суворова, пришедшего на эту должность в феврале 2024 года на смену объявленному в розыск Эдуарду Щербакову. На место Суворова назначили Надежду Андрющенко. Прежде она была директором службы безопасности киностудии.

В январе 2025 года компания «Радмир» обратилась в суд с иском о банкротстве «Ленфильма», но суд оставил заявление без движения. В картотеке арбитражных дел также имеются новые иски к «Ленфильму» от Росимущества и ООО «Градпроект» на сумму 2,2 млн руб., обратил внимание РБК. Суть исков неизвестна, в Росимуществе комментировать свое заявление отказались. На сайте Федеральной службы судебных приставов также есть информация о непогашенной задолженности АО «Киностудия «Ленфильм» на суммы 101,4 млн руб. (исполнительский сбор — 7,6 млн руб.) и 855,6 тыс. руб.

О трудном финансовом положении киностудии сообщалось еще при назначении Бондарчука на пост главы совета директоров в 2012 году. В 2013 году студия брала кредит у ВТБ на 1,5 млрд руб., а в 2020-м сообщалось, что она должна банку уже 2,2 млрд руб. В сентябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин утверждал, что, если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт. Позже студия получила средства на покрытие долга из госбюджета. В 2021 году «Ленфильм» получил право на часть дохода от использования «золотой коллекции» — более тысячи фильмов, которые были сняты на студии до 1992 года. Еще 50% полагается Госфильмофонду.