Netflix перестал открываться в России без VPN

Сайт стриминг-сервиса в России открывается только с помощью VPN, однако пользователи в других странах также сообщают о проблемах с доступом. В начале марта Netflix приостановил деятельность в России

При попытке входа на сайт стримингового сервиса Netflix в России отображается надпись «недоступно», открыть его можно только с использованием VPN. На это обратило внимание издание DTF.

По данным Downdetector, проблемы с доступом к сервису наблюдаются и в других странах, в частности в США (526 отчетов к 10:00 27 мая), Канаде (86 отчетов), Австралии (57 отчетов), Великобритании (80 отчетов).

РБК направил запрос в Netflix.

Netflix приостановил деятельность в России в начале марта. Компания также временно прекратила работу над российскими оригинальными проектами — сериалами «Анна К», «Петля», «Ничего особенного» и криминальным триллером «Зато». Ранее сервис отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, обязательное вещание которых требуется по российским законам начиная с 1 марта. В конце марта Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России.

DTF отмечает, что, несмотря на ограничения, доступ к сериалам и фильмам Netflix в России сохранялся, VPN нужен был только для регистрации и пополнения счета аккаунта. Сервис также продолжал добавлять русскоязычный контент: для более ранних релизов — с дубляжом, а для более поздних — с субтитрами.

В апреле Netflix сообщил, что из-за приостановки работы в России лишился 700 тыс. пользователей из этой страны.