Новая книга Пелевина «KGBT+» выйдет в конце сентября

Издатель впервые раскрыл дату выхода нового романа писателя и проанонсировал ее содержание: читатели прочтут историю «великого вбойщика», который даст множество мемосоветов и расскажет об отсидке в баночной тюрьме

Фото: пресс-служба "Литрес"

Виктор Пелевин выпускает новый роман с названием «KGBT+». Она появится в продаже с 29 сентября начиная с 20:22 во всех книжных магазинах страны, сообщили РБК в сервисе цифровых книг «ЛитРес».

«Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики», — говорится в аннотации к роману.

Как следует из аннотации, главным персонажем книги будет «великий вбойщик KGBT+», «титан перформанса и духа». Если вы не слышали его имени, значит, эпоха green power для вас еще не наступила и завоевавшее планету искусство B2B (brain-to-brain streaming) каким-то чудом обошло вас стороной.

Но эта книга не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемосоветов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни», — так описывается сюжет романа.

2022 год — юбилейный для писателя. В ноябре ему исполняется 60 лет.

Последней книгой, выпущенной Пелевиным, был роман Transhumanism Inc. — о том, как будет устроен мир через 300 лет. Произведение было опубликовано в августе 2021 года и представляет собой семь рассказов, объединенных общим фантастическим миром.

Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, среди которых — «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга». Всего он написал более 100 различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди получивших наибольшую известность произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».