Производитель бумаги «Снегурочка» нашел покупателя на бизнес в России
Один из крупнейших производителей офисной бумаги в России, выпускающий в том числе бумагу «Снегурочка», объявил о продаже бизнеса новому владельцу: активы австрийской Mondi в России за €1,5 млрд выкупит компания Augment Investments Limited совладельца «Фармстандарта», миллиардера Виктора Харитонина.
О предстоящей сделке говорится в сообщении Mondi, опубликованном на сайте компании, которая объявила о намерении уйти из России в марте 2022 года.
В сделку входят «Монди Сыктывкарский ЛПК» вместе с двумя дочерними структурами. Активы оценены в 95 млрд руб. (около €1,5 млрд).
Сделку еще должны одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями и Федеральная антимонопольная служба. Стороны рассчитывают закрыть ее до конца 2022 года. Однако в связи с «меняющейся политической и нормативной средой», в которой планируется сделка, «не может быть никакой уверенности», что она завершится, отметили в Mondi.
Остатки на счетах компаний, участвующих в сделке, в размере 16 млрд руб. Mondi собирается выплатить в виде дивидендов до завершения сделки, однако эти планы должен одобрить Минфин России.
«Монди Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший производитель бумаги в России, самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».
Виктор Харитонин занимает 66 строчку в российском рейтинге Forbes, его состояние издание оценивает в $1,4 млрд.
Ранее РБК проанализировал сделки компаний, уходящих из России. Когда массовый исход иностранцев только начинался, эксперты ожидали, что зарубежные игроки, спеша покинуть Россию, будут продавать активы с существенным дисконтом, а покупателями станут российские стратегические инвесторы. Но конкуренция среди покупателей-россиян, оценивающих иностранные активы как качественные, существенно уменьшила предполагаемый дисконт, а в качестве покупателей зарубежные компании, желающие оставить себе возможность возвращения, зачастую стали выбирать локальный менеджмент. Так оценили сделки сопровождающие их консалтинговые компании.
Опрошенные РБК эксперты выделили две основные категории покупателей — российские стратегические инвесторы (компании и физлица) и локальный менеджмент (management buyout). На последний сценарий продажи приходится порядка трети сделок.