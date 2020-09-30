Дуров анонсировал функцию комментариев в Telegram-каналах

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В Telegram можно будет оставлять комментарии в некоторых каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал он, добавив, что в течение следующих десяти дней будет публиковать сообщения в своем Telegram-канале для того, чтобы протестировать новую функцию.

По словам Дурова, после публикации комментариев они будут «неотличимы от группового чата», а размещаться будут в «группе, прикрепленной к каналу». Читатели смогут добавлять голосовые сообщения и стикеры, а администраторы — ограничивать эти возможности.

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