Бизнес , 18 июн, 23:53
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Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать его работу на территории России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Telegram.
«Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал Дуров.
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