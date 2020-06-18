Дуров назвал «отличной новостью» разблокировку Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать его работу на территории России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Telegram.

«Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал Дуров.

Материал дополняется.