ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,52 EUR Нал. 73,78 72,83 USD Бирж. 62,83 -0,13 EUR Бирж. 73,18 -0,12 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7878,80 -349,00 IMOEX 2287,82 -0,23% RTSI 1146,99 -0,16% Brent 74,63 +0,19% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов
Лента новостей
В Чувашии на трассе перевернулась фура с соляной кислотой 16:19, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 16:18, РБК и Sony Bravia Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест 16:16, Общество Головин перешел в «Монако» и стал самым дорогим игроком России в истории 16:13, Спорт ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту 16:11, Политика В «Яндекс.Расписании» появился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Грозный 16:10, Бизнес Белый дом прокомментировал сообщения о подготовке удара по Ирану 16:06, Политика Полгода стабильности: что означает решение ЦБ о ключевой ставке 16:02, Quote Путин заявил о готовности встречаться с Трампом в Вашингтоне и Москве 16:01, Политика Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 15:59, Партнерский материал Хранить или избавляться: Stellar подешевел на 6% 15:56, Крипто В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к пошлинам 15:56, Экономика Умер опубликовавший архивы КГБ о Булгакове и Бабеле писатель Шенталинский 15:55, Общество «Зенит» во второй раз за год отдал в аренду Ивана Новосельцева 15:52, Спорт 6 правил помогут срочно сдать квартиру в аренду 15:50, Недвижимость В США предупредили об усилении позиций России из-за «Северного потока-2» 15:44, Политика Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов 15:40, Технологии и медиа Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена 15:38, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:33, РБК и IWC Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев 15:31, Политика Как стать спокойнее и продуктивнее: 7 решений для утра 15:23, Спецпроект РБК PINK Власти Крыма попросили 125 млрд руб. на ремонт дорог 15:12, Бизнес Ученые сочли уникальным затмение Луны и противостояние Марса в одну ночь 15:06, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:59, РБК и Сбербанк «Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом» 14:42, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 14:32, РБК и Сбербанк Борцы с экстремизмом из Ингушетии получили реальные сроки за пытки 14:32, Общество Австралия опровергла данные о подготовке совместного с США удара по Ирану 14:29, Политика
Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов
Технологии и медиа, 15:40
0
Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов
Журналисты российского Forbes лишились доступа к системе публикации текстов на сайте. В холдинге ACMG, который издает русскоязычную версию, говорят, что были «временные сбои», но сейчас «все хорошо»
Фото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

Сотрудники редакции российского издания журнала Forbes потеряли доступ к системе публикации статей на сайте, сообщила на своей странице в Facebook выпускающий редактор Екатерина Еременко. Она разместила у себя на странице скриншот сообщения в Telegram-канале Forbes Russia, которое было удалено вскоре после публикации.

«Дорогие читатели! Вероятно, вы удивлены отсутствием новых текстов на сайте Forbes. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе. Доступ пропал после публикации статьи о бизнесе братьев Магомедовых, которая исчезла из номера», — говорилось в сообщении, которое опубликовала Еременко.

Еременко в разговоре с РБК отметила, что удаленный пост в Telegram размещала она. Кто удалил его из канала, она не знает. Выпускающий редактор сказала, что у журналистов издания до сих пор нет доступа к сайту.

Дмитрий Озман, PR-директор ACMG, издающего русскую версию журнала холдинга, сказал РБК, что в момент публикации поста в Telegram в системе были «временные сбои», а в настоящее время сайт работает исправно.

«Система работает. Все хорошо», — сказал он.

Авторы Forbes обратились в прокуратуру после невыхода статьи о Магомедове
Общество

Накануне, 26 июля, редакция журнала обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного нарушения закона «О СМИ» в связи с невыходом в новом номере журнала публикации «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые подозреваются в хищении 2,5 млрд руб.

Статья в четверг вышла в онлайн-версии журнала. Представитель ACMG объяснил случившееся рекомендациями юридической службы. В группе «Сумма» выразили недоумение в связи с исчезновением статьи о братьях Магомедовых из бумажной версии.

В российском Forbes сменился главный редактор
Технологии и медиа

Вечером 26 июля стало известно о кадровых перестановках в руководстве редакции российского Forbes. Новым и.о. главного редактора назначили Андрея Золотова, который ранее руководил Forbes Life, Playboy, Men's Health и GQ. Занимавший пост временного руководителя Forbes Николай Мазурин, который был назначен на эту должность в начале июня, пока останется шеф-редактором.

Авторы: Мария Истомина, Наталья Демченко, Анна Трунина, Илья Немченко.
Главное
ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту Политика
Материалы по теме
В российском Forbes сменился главный редактор Технологии и медиа
Авторы Forbes обратились в прокуратуру после невыхода статьи о Магомедове Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter