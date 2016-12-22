Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов

Журналисты российского Forbes лишились доступа к системе публикации текстов на сайте. В холдинге ACMG, который издает русскоязычную версию, говорят, что были «временные сбои», но сейчас «все хорошо»

Фото: Станислав Залесов / «Коммерсантъ»

Сотрудники редакции российского издания журнала Forbes потеряли доступ к системе публикации статей на сайте, сообщила на своей странице в Facebook выпускающий редактор Екатерина Еременко. Она разместила у себя на странице скриншот сообщения в Telegram-канале Forbes Russia, которое было удалено вскоре после публикации.

«Дорогие читатели! Вероятно, вы удивлены отсутствием новых текстов на сайте Forbes. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе. Доступ пропал после публикации статьи о бизнесе братьев Магомедовых, которая исчезла из номера», — говорилось в сообщении, которое опубликовала Еременко.

Еременко в разговоре с РБК отметила, что удаленный пост в Telegram размещала она. Кто удалил его из канала, она не знает. Выпускающий редактор сказала, что у журналистов издания до сих пор нет доступа к сайту.

Дмитрий Озман, PR-директор ACMG, издающего русскую версию журнала холдинга, сказал РБК, что в момент публикации поста в Telegram в системе были «временные сбои», а в настоящее время сайт работает исправно.

«Система работает. Все хорошо», — сказал он.

Накануне, 26 июля, редакция журнала обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного нарушения закона «О СМИ» в связи с невыходом в новом номере журнала публикации «Дела семейные» о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые подозреваются в хищении 2,5 млрд руб.

Статья в четверг вышла в онлайн-версии журнала. Представитель ACMG объяснил случившееся рекомендациями юридической службы. В группе «Сумма» выразили недоумение в связи с исчезновением статьи о братьях Магомедовых из бумажной версии.

Вечером 26 июля стало известно о кадровых перестановках в руководстве редакции российского Forbes. Новым и.о. главного редактора назначили Андрея Золотова, который ранее руководил Forbes Life, Playboy, Men's Health и GQ. Занимавший пост временного руководителя Forbes Николай Мазурин, который был назначен на эту должность в начале июня, пока останется шеф-редактором.