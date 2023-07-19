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В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
Пользователи в разных странах мира пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений и работу приложения. Позднее в WhatsApp сообщили, что неполадки устранены
Фото: Omar Marques / Global Look Press / Keystone Press Agency)
Фото: Omar Marques / Global Look Press / Keystone Press Agency)

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) столкнулись со сбоем в его работе, следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство жалоб (52%) связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение, 4% сообщили о проблемах в работе сайта.

Проблемы есть как в мобильном приложении, так и веб-версии.

Согласно Downdetector, сбои зафиксированы у пользователей в России, США, Германии, Франции, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швейцарии, Канаде, Японии. На неполадки жалуются в Индии, Пакистане, Бангладеш, Южной Африке, Саудовской Аравии и других странах.

В WhatsApp сообщили, что работают над устранением сбоя. Позднее работу мессенджера восстановили.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

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В последний раз проблемы в WhatsApp фиксировали в октябре 2022 года: пользователи в нескольких странах столкнулись с неполадками при отправке и получении сообщений.

Самый масштабный сбой произошел 4 октября 2021 года, десятки тысяч пользователей по всему миру несколько часов не могли подключиться к серверам и отправить сообщения.

Деятельность компании Meta признали в России экстремистской в 2022 году, тогда же в стране ограничили доступ к принадлежащим ей соцсетям Facebook и Instagram. WhatsApp ограничения не затронули.

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