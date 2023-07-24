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В приложениях «Яндекс.Еда» и «Маркет Деливери» произошел сбой

В «Яндекс.Еде» и «Маркет Деливери» произошел сбой при оплате заказов на доставку
«Яндекс» YNDX ₽2 622 +3,55% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи столкнулись со сложностями при оплате заказов в «Яндекс.Еде», сейчас проблема решена. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери».

«Некоторые пользователи могли столкнуться со сложностями при совершении заказа, мы уже исправили эту проблему. Все списанные средства уже вернулись пользователям, сервис работает штатно», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале «Мослента» появилось сообщение, что в приложении списывались деньги за заказ, однако сам заказ не оформлялся.

Предыдущий раз сбой в работе «Яндекс.Еды» произошел в феврале.

В конце марта произошел технический сбой в работе приложения доставки продуктов и товаров «Самокат».

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
«Яндекс.Еда» Delivery Club сбой доставка новости
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