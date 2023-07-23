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В работе Wikipedia произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе Wikipedia

Пользователи Wikipedia из ряда стран мира жалуются на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы на работу онлайн-энциклопедии начали поступать примерно в 3.00 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции.

Wikipedia не загружается и на территории России, убедился корреспондент РБК. У 96% пользователей не открывается сайт. 

19 июля сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации). Большинство жалоб (52%) были связаны с неполадками в работе приложения, еще 44% не могут отправить сообщение, 4% сообщили о проблемах в работе сайта.

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