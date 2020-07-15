Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Истцы обвиняют компанию в сборе данных о пользователях, даже если они отключили режим отслеживания в настройках Google-аккаунтов. Данные собирает программа Firebase, которая работает в приложениях невидимо для пользователей

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. Об этом сообщает Reutеrs.

Иск был подан в суд Сан-Хосе, Калифорния. Компания обвиняет Google в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата о конфиденциальности. По ее мнению, IT-компания собирала данные о том, какими новостями и рекламными сообщениями интересуются пользователи, даже несмотря на то, что они отключали отслеживание в настройках.

По мнению истцов, пишет Reuters, сбор данных происходил через программу Firebase, которая работает внутри приложений и невидима для пользователей. Firebase используется разработчиками для хранения данных, отправки уведомлений и рекламы, отслеживания сбоев работы системы.

Похожие обвинения были выдвинуты против Google в начале июня. Тогда против компании подали коллективный иск из-за сбора данных о пользователях через сервис Google Analitics, менеджер рекламы Ad Manager и другие. При этом авторы иска утверждали, что сбор данных идет даже если пользователь включил в браузере режим инкогнито. Они оценили возможное количество пострадавших от действий Google как «миллионы» и потребовали компенсацию за каждого пользователя в размере не менее $5 тыс.