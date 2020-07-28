Владеющая китайскими соцсетями Tencent обогнала Facebook по капитализации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 12:55
Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев Общество, 13:32 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 13:31 Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Технологии и медиа, 13:30 «Курс биткоина идет к $28 000». Аналитики назвали условия роста цены BTC Крипто, 13:26 В Минфине заявили о риске «пирамиды» из-за льготных программ по ипотеке Финансы, 13:19 Центр «Вектор» приступил к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 Общество, 13:18 ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов Финансы, 13:14 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего сенатора Арашукова ₽1,5 млрд Общество, 13:13 «Век мошенничества». Главный «шортист» США советует ставить против рынка Инвестиции, 13:03 Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» покажут на Венецианском фестивале Стиль, 13:02 МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G Технологии и медиа, 13:00 Сооснователь фонда «Друзья» — о кадрах для благотворительности в России Социальная экономика, 13:00  Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу Политика, 12:59 В «Москва-Сити» построят первый в России цифровой небоскреб Недвижимость, 12:55
Бизнес ,  
0 

Владеющая китайскими соцсетями Tencent обогнала Facebook по капитализации

Facebook потеряла титул самой дорогой компании из сектора социальных сетей, уступив его китайской Tencent — владельцу мессенджера WeChat. На капитализации интернет-гиганта из США негативно отражаются проблемы с рекламодателями
Facebook FB $233,55 +0,18% Купить
Фото: Qilai Shen / Bloomberg
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Китайская компания Tencent, владеющая популярным в Китае мессенджером WeChat и соцсетью QZone обогнала по капитализации американский интернет-гигант Facebook, сообщает South China Morning Post (SCMP).

На гонконгской бирже компания подорожала за торговую сессию на 4,7%, благодаря чему ее рыночная капитализация достигла $670 млрд. Рыночная капитализация Facebook составляла на тот момент $657,83 млрд, отмечает SCMP.

В июне аналитики PricewaterhouseCoopers оценивали (*pdf) рыночную стоимость Facebook в $629 млрд (шестое место в мире среди всех компаний), а Tencent — в $599 млрд (седьмое место). По сравнению с декабрем 2019 года китайский интернет-холдинг поднялся в рейтинге самых дорогих компаний на две позиции.

Акции Facebook пережили несколько крупных падений за последнее время. В июне акции социальной сети начали падать на фоне движения BlackLivesMatter и бойкота со стороны рекламодателей, недовольных политикой Facebook в отношении борьбы с расизмом. Так, компания Unilever, один из крупнейших рекламодателей в США, заявила, что до конца года больше не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook (включая Instagram), объяснив это тем, что размещение на этих платформах «не принесет пользы людям и обществу». После этого, на торгах 27 июня, акции компании упали сразу более чем на 8%. Основатель и акционер Facebook Марк Цукерберг из-за снижения стоимости принадлежащей ему доли компании за сутки потерял $7,2 млрд.

Цукерберг потерял $7,2 млрд на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях
Технологии и медиа
Марк Цукерберг

Акции Facebook, в отличии от акций большинства других технологических компаний в США, начали дешеветь еще до наступления кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В январе инвесторов разочаровал отчет компании за четвертый квартал 2019 года. Тогда соцсеть все же зафиксировала квартальную прибыль, однако при этом в компании сообщили о резком росте расходов — они выросли на 51% и составили $46,71 млрд. Операционная маржа Facebook также снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019-м. После публикации акции компании подешевели на 7%.

В результате, несмотря на быстрый рост стоимости технологических компаний в США и на мировых рынках в последние месяцы, с начала года акции Facebook подорожали не так сильно: на бирже NASDAQ их цена изменилась с $209,78 за ценную бумагу 2 января до $233,5 28 июля (рост более чем на 11%). Для сравнения, цена китайской Tencent за тот же период выросла с 382,4 гонконгских долларов (примерно $49) до 541,5 гонконгских долларов (более $69, рост более чем на 40%).

Отфрендить Цукерберга: почему рекламодатели объявили Facebook бойкот
Pro
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Tencent была основана в 1998 году и является одной из крупнейших китайских и мировых инвестиционных и венчурных компаний, ориентированной на высокотехнологичный сектор. Мобильное приложение от Tencent, WeChat, является самым популярным в Китае и используется по принципу «супераппа» — в нем возможно как общение пользователей, так и другие функции, например, обработка фотографий, оплата товаров, заказ еды. Соцсеть QZone от Tencent входит в десятку самых популярных соцсетей в мире, ей пользуются более 500 млн человек.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: соцсети, Facebook
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу
Технологии и медиа
Цукерберг потерял $7,2 млрд на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях
Технологии и медиа
Forbes лишил основателя Alibaba звания самого богатого человека Китая
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter