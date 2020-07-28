Владеющая китайскими соцсетями Tencent обогнала Facebook по капитализации

Facebook потеряла титул самой дорогой компании из сектора социальных сетей, уступив его китайской Tencent — владельцу мессенджера WeChat. На капитализации интернет-гиганта из США негативно отражаются проблемы с рекламодателями

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Китайская компания Tencent, владеющая популярным в Китае мессенджером WeChat и соцсетью QZone обогнала по капитализации американский интернет-гигант Facebook, сообщает South China Morning Post (SCMP).

На гонконгской бирже компания подорожала за торговую сессию на 4,7%, благодаря чему ее рыночная капитализация достигла $670 млрд. Рыночная капитализация Facebook составляла на тот момент $657,83 млрд, отмечает SCMP.

В июне аналитики PricewaterhouseCoopers оценивали (*pdf) рыночную стоимость Facebook в $629 млрд (шестое место в мире среди всех компаний), а Tencent — в $599 млрд (седьмое место). По сравнению с декабрем 2019 года китайский интернет-холдинг поднялся в рейтинге самых дорогих компаний на две позиции.

Акции Facebook пережили несколько крупных падений за последнее время. В июне акции социальной сети начали падать на фоне движения BlackLivesMatter и бойкота со стороны рекламодателей, недовольных политикой Facebook в отношении борьбы с расизмом. Так, компания Unilever, один из крупнейших рекламодателей в США, заявила, что до конца года больше не будет тратить деньги на размещение во всех продуктах Facebook (включая Instagram), объяснив это тем, что размещение на этих платформах «не принесет пользы людям и обществу». После этого, на торгах 27 июня, акции компании упали сразу более чем на 8%. Основатель и акционер Facebook Марк Цукерберг из-за снижения стоимости принадлежащей ему доли компании за сутки потерял $7,2 млрд.