Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации «Репортеры без границ», это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к веб-ресурсам или страницам сайтов.

Причины не приводятся.

Цель «Репортеров без границ» — защита журналистов и сотрудников медиа, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы.

В индексе свободы прессы, который ведет организация, за 2023 год Россия находится на 164 месте из 180, последнее занимает Северная Корея.

В начале апреля Роскомнадзор заблокировал одно из старейших сетевых изданий в России — «Полит.ру». Его основали в 1998 году. По мнению ведомства, заблокировать его стоило за «неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации».