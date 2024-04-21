Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации «Репортеры без границ», это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к веб-ресурсам или страницам сайтов.
Причины не приводятся.
Цель «Репортеров без границ» — защита журналистов и сотрудников медиа, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы.
В индексе свободы прессы, который ведет организация, за 2023 год Россия находится на 164 месте из 180, последнее занимает Северная Корея.
В начале апреля Роскомнадзор заблокировал одно из старейших сетевых изданий в России — «Полит.ру». Его основали в 1998 году. По мнению ведомства, заблокировать его стоило за «неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации».
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