Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов из-за фейков о спецоперации

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Роскомнадзор с 24 февраля прошлого года ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов с недостоверной информацией об СВО, дискредитацией Вооруженных сил России и призывами к несанкционированным акциям. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что сайты были заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Роскомнадзор проводит эту работу каждый день с начала спецоперации на Украине.

При этом ни одно заблокированное СМИ не подало в Роскомнадзор уведомление с просьбой снова открыться в стране, подчеркнул Субботин. «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском», — добавил он.

В феврале Роскомнадзор ограничил доступ к деловому изданию The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов) в России «из-за неоднократного размещения запрещенного контента», в том числе с «недостоверной информацией» о военных действиях на Украине.

Весной прошлого года по той же причине был ограничен доступ к сайтам TJ (позднее издание закрылось), «Эха Москвы», «Дождя» (внесен в реестр иноагентов), «Сноба», «Собеседника» и других СМИ.

В начале марта 2022 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании ВС России (ст. 207.3 УК России).

Ответственность по статье предусматривает штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы сроком до трех лет. При распространении фейков с использованием служебного положения либо из корыстных побуждений штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок составит от пяти до десяти лет. В случае тяжких последствий распространения ложной информации предусмотрено наказание от десяти до 15 лет тюрьмы.