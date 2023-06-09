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Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов из-за фейков о спецоперации

Роскомнадзор: в России заблокировали 206 тыс. ресурсов из-за фейков о спецоперации
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор с 24 февраля прошлого года ограничил доступ к 206 тыс. ресурсов с недостоверной информацией об СВО, дискредитацией Вооруженных сил России и призывами к несанкционированным акциям. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что сайты были заблокированы, а материалы удалены из соцсетей. Роскомнадзор проводит эту работу каждый день с начала спецоперации на Украине.

При этом ни одно заблокированное СМИ не подало в Роскомнадзор уведомление с просьбой снова открыться в стране, подчеркнул Субботин. «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском», — добавил он.

В феврале Роскомнадзор ограничил доступ к деловому изданию The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов) в России «из-за неоднократного размещения запрещенного контента», в том числе с «недостоверной информацией» о военных действиях на Украине.

Весной прошлого года по той же причине был ограничен доступ к сайтам TJ (позднее издание закрылось), «Эха Москвы», «Дождя» (внесен в реестр иноагентов), «Сноба», «Собеседника» и других СМИ.

В начале марта 2022 года вступил в силу закон об уголовной ответственности за публичное распространение фейков об использовании ВС России (ст. 207.3 УК России).

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Ответственность по статье предусматривает штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы сроком до трех лет. При распространении фейков с использованием служебного положения либо из корыстных побуждений штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок составит от пяти до десяти лет. В случае тяжких последствий распространения ложной информации предусмотрено наказание от десяти до 15 лет тюрьмы.

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