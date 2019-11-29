Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились

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Ситуация на российском рекламном рынке в третьем квартале 2019 года улучшилась по сравнению с двумя предыдущими кварталами, свидетельствуют финансовые результаты «Газпром-Медиа», которые приводятся в опубликованной отчетности Газпромбанка, владельца медиахолдинга.

В июле-сентябре рекламная выручка «Газпром-Медиа» снизилась всего на 2%, до 15,8 млрд руб., тогда как в январе-марте падение равнялось 4%, до 16,4 млрд руб., в апреле-июле — уже 7%, до 16,8 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы медиахолдинга уменьшились на 5%, до 49 млрд руб.

«Газпром-Медиа» принадлежат, в частности, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ3 и «Пятница», радиостанции «Авторадио» и «Эхо Москвы», онлайн-платформа Premier, кинокомпания «Централ Партнершип». Основные рекламные доходы ему приносят продажи рекламы на ТВ.

Ассоциация коммуникационных агентств России свою оценку всего рекламного рынка за девять месяцев еще не опубликовала. По итогам первого полугодия общие затраты рекламодателей на ТВ упали на 9%, до 81–82 млрд руб.

В этом году телеканалы впервые после кризисного 2015 года стали терять рекламные доходы. Падение интереса рекламодателей к телерекламе могло быть вызвано снижением реальных доходов населения и общей экономической неопределенностью в стране, объяснил директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Новой сервисной компании» Сергей Веселов. По его словам, в нынешней ситуации производителям товаров и поставщикам услуг нецелесообразно инвестировать в развитие своих брендов.