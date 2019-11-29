Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 12:48
Киев заявил о проблемах с взысканием долгов с «Газпрома» в трех странах Политика, 21:23 Глава ДНР оценил закон о государственной границе Политика, 21:21 Шеф «Техникума» - о том, как вырваться из суеты мегаполиса РБК и Renault, 21:20 «Калгари» уволил обвиняемого в расизме тренера Питерса Спорт, 21:14 Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель Экономика, 21:04 Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились Технологии и медиа, 20:53 Тренд будущего: почему совместное и вторичное потребление станет нормой РБК и Райффайзенбанк, 20:45 ФИФА пожизненно отстранила экс-главу бразильского футбола за взятки Спорт, 20:27 В Москве возбудили дело после нападения с ножом на полицейского в метро Общество, 20:24 Как «Эконика» увеличила товарооборот РБК и Microsoft, 20:13 Зеленский попросил прокуроров избавиться от ассоциаций с яхтами и виллами Общество, 20:12 В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок Общество, 20:09 Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову Политика, 20:06 Путин поддержал идею объявить 2022 год Годом народного искусства Общество, 20:03
Технологии и медиа ,  
0 
Темпы падения рекламных доходов «Газпром-Медиа» резко замедлились
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ситуация на российском рекламном рынке в третьем квартале 2019 года улучшилась по сравнению с двумя предыдущими кварталами, свидетельствуют финансовые результаты «Газпром-Медиа», которые приводятся в опубликованной отчетности Газпромбанка, владельца медиахолдинга.

В июле-сентябре рекламная выручка «Газпром-Медиа» снизилась всего на 2%, до 15,8 млрд руб., тогда как в январе-марте падение равнялось 4%, до 16,4 млрд руб., в апреле-июле — уже 7%, до 16,8 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы медиахолдинга уменьшились на 5%, до 49 млрд руб.

«Газпром-Медиа» принадлежат, в частности, телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ3 и «Пятница», радиостанции «Авторадио» и «Эхо Москвы», онлайн-платформа Premier, кинокомпания «Централ Партнершип». Основные рекламные доходы ему приносят продажи рекламы на ТВ.

Ассоциация коммуникационных агентств России свою оценку всего рекламного рынка за девять месяцев еще не опубликовала. По итогам первого полугодия общие затраты рекламодателей на ТВ упали на 9%, до 81–82 млрд руб.

В этом году телеканалы впервые после кризисного 2015 года стали терять рекламные доходы. Падение интереса рекламодателей к телерекламе могло быть вызвано снижением реальных доходов населения и общей экономической неопределенностью в стране, объяснил директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра «Новой сервисной компании» Сергей Веселов. По его словам, в нынешней ситуации производителям товаров и поставщикам услуг нецелесообразно инвестировать в развитие своих брендов.

В августе Росстат действительно зафиксировал рост уровня бедности в России: во втором полугодии численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 18,6 млн человек, или 12,7% всего населения. В то же время индекс потребительского доверия The Conference Board и Nielsen в третьем квартале 2019 года начал восстанавливаться после того, как в первом квартале побил антирекорд 2016 года в 62 пункта — по итогам июля-сентября он достиг 72 пунктов. В частности, на 24% выросло число россиян, считающих, что сейчас подходящее время тратить деньги, следует из исследования.

В целом выручка «Газпром-Медиа», который зарабатывает также на дистрибуции контента, издательской и другой деятельности, за девять месяцев 2019 года снизилась на 1%, до 67,2 млрд руб. Операционная прибыль упала на 72%, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль — на 63%, до 2,2 млрд руб. Это падение было обусловлено зафиксированным в июле-сентябре операционным и чистым убытком.

В третьем квартале холдинг в соответствии со стандартами МСФО создал резервы под обесценение устаревшей библиотеки контента, который не планируется использовать для показа, — они повлияли на динамику чистой прибыли, пояснила представитель «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая.

Теги: «Газпром-Медиа», реклама, доходы
Материалы по теме
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
Технологии и медиа
Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter