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На полигоне в Крыму погибла бывший главред «Газеты.Ru»

На полигоне в Крыму погибла глава местного отделения медиахолдинга «Россия сегодня»
В Крыму на одном из тренировочных полигонов погибла экс-главред «Газеты.Ru» Светлана Бабаева, занимавшаяся там военно-спортивной стрельбой. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал: «Шальная пуля»
Светлана Бабаева
Светлана Бабаева (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму погибла руководитель симферопольского подразделения медиахолдинга «Россия сегодня», экс-главред издания «Газета.Ru» Светлана Бабаева, которая занималась там военно-спортивной стрельбой, сообщает «РИА Новости», которое входит в медиагруппу, со ссылкой на ее пресс-службу.

«Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля», — приводятся в сообщении слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.

Светлане Бабаевой было 50 лет. После окончания юридического факультета она работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем — в газете «Известия» в отделе политики. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании.

В 2008–2012 годах Бабаева была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США, а в 2012–2013 годах — заместителем руководителя объединенной редакции «Московских новостей». В 2013–2016 годах занимала пост главного редактора интернет-портала «Газета.Ru». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

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«Россия сегодня» Крым полигон учебная стрельба журналист Симферополь погибшие
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