«Известия» узнали, что пилотов МиГ-31 учат перехвату гиперзвуковых целей

По данным источников издания, экипажи МиГ-31БМ в ходе тренировок обнаружили и перехватили сверхскоростную цель на высоте 16 тыс. м

Фото: Пресс-служба МО России / ТАСС

Пилоты российских самолетов МиГ-31БМ начали отрабатывать поиск и уничтожение гиперзвуковых целей на высотах свыше 10 тыс. м., сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«В ходе маневров пилоты успешно обнаружили сверхскоростную цель на высоте 16 тыс. м», — пишет газета.

По данным источников «Известий», самолеты МиГ-31БМ также оснастили новыми ракетами Р-74М, способными уничтожать разные типы целей — крылатые ракеты и беспилотники. Дальность их пуска составляет 40 км.

МиГ-31 — первый советский истребитель четвертого поколения, разработанный на базе МиГ-25, — впервые поднялся в воздух в 1975 году, а в 1981-м был принят на вооружение. МиГ-31БМ — глубокая модернизация МиГ-31, вышедшая в серию с 2009 года. Самолет может подниматься более чем на 20 тыс. м, развивать скорость до 3 тыс. км/ч (2,83М) и преодолевать расстояние в 3 тыс. км.

Ранее «Известия» сообщали, что основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал» также станет модификация самолета МиГ-31, которая получила индекс «И». По словам собеседников издания, главное отличие этой версии от более старой «К» — наличие специальных электронных систем, повышающих летные характеристики и возможности самолета.

В ведомстве уточнили, что это первая модификация МиГ-31 с электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и запустить ракету в точно рассчитанный момент.

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Ранее о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия сообщал Пентагон. По словам замминистра обороны Кэтлин Хикс, США активно занимаются созданием собственных гиперзвуковых вооружений и разработкой средств борьбы против него. Продвижение в этом направлении она назвала «многообещающим»

В настоящее время гиперзвуковым оружием обладают Россия, США и Китай. Президент Владимир Путин еще в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард». В мае прошлого года он также сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».



В начале мая на тот момент вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что Россия уже работает над созданием нового поколения гиперзвуковых ракет наземного, воздушного и морского базирования. «По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — сказал он.