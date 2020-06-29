ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб.

ВЭБ.РФ добился в суде взыскания ₽751 млн с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой. Она была поручителем по кредиту, выданному «Эксперту», когда им руководил ее муж Валерий Фадеев, ныне глава Совета по правам человека

Фото: Татьяна Гурова / Facebook

Мещанский районный суд Москвы 23 июня частично удовлетворил иск госкорпорации ВЭБ.РФ к Татьяне Гуровой, акционеру ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и главному редактору журнала «Эксперт», свидетельствуют материалы на сайте суда.

Суд взыскал в пользу ВЭБ.РФ задолженность по договору поручительства в размере 540 млн руб. просроченного основного долга, 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки — в целом более 751 млн руб., уточнил РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда.

Гурова подтвердила РБК, что суд обязал ее выплатить ВЭБу 751 млн руб., добавив, что подаст апелляцию на решение суда. От дальнейших комментариев она отказалась.

Апелляционную жалобу можно подать в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, напоминает адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Если в решении суда не указано иное, ответчик должен выплатить истцу все предусмотренные в решении денежные суммы сразу после вступления в силу данного решения, отмечает он. Решение суда обычно вступает в силу после рассмотрения апелляции или по истечении срока для ее подачи, если апелляция не поступила.