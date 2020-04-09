Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы

Выпуск журнала прекращен, сотрудники получили письма о расторжении трудовых договоров

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Журнал «Русский репортер» прекращает свою работу, говорится в сообщении на Facebook-странице издания. Сотрудники журнала получили письма о расторжении трудовых договоров от представителей учредителя.

«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — говорится с сообщении коллектива журнала.

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