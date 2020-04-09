Технологии и медиа , 09 апр, 21:19
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Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы
Выпуск журнала прекращен, сотрудники получили письма о расторжении трудовых договоров
Журнал «Русский репортер» прекращает свою работу, говорится в сообщении на Facebook-странице издания. Сотрудники журнала получили письма о расторжении трудовых договоров от представителей учредителя.
«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — говорится с сообщении коллектива журнала.
Материал дополняется.
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