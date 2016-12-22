Транскапиталбанк инициировал банкротство медиахолдинга «Эксперт»

Медиахолдинг «Эксперт», основанный главой Общественной палаты Валерием Фадеевым, может быть признан несостоятельным. Процедуру банкротства операционной структуры «Эксперта» запустил один из его кредиторов — Транскапиталбанк

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Арбитражный суд Москвы 18 октября​ принял к рассмотрению заявление ПАО «Транскапиталбанк» о признании банкротом АО «Группа Эксперт». Это операционная структура медиахолдинга «Эксперт», издающего журналы «Эксперт» и «Русский репортер». Первое заседание назначено на 22 ноября, следует из определения суда.

В конце 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска Транскапиталбанка к холдингу. В первом случае суд постановил взыскать с медиахолдинга €198,6 тыс. и 1,1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 год, заложенных по договору с банком в 2014 году. Залоговая стоимость журналов, как указано в материалах дела, по соглашению сторон составляет 323,8 тыс. руб. По второму иску суд вынес решение о взыскании 21 млн руб. и 1,42% акций АО «Группа Эксперт» (142 штуки, рыночная залоговая стоимость — 50 копеек за одну акцию). Таким образом, стоимость АО оценена в 5 тыс. руб.

Обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Группа Эксперт» также намерены еще три кредитора компании — АО «ПК «Пушкинская площадь» и два физлица, свидетельствуют материалы «Федресурса».

​Суд лишь изучит 22 ноября обоснованность заявления о признании должника банкротом, отметил руководитель юридического департамента «Эксперта» Александр Попцов, отказавшись от дальнейших комментариев. Не прокомментировали поданное заявление о банкротстве и в самом банке.

Всего с июля 2011 года к АО «Группа Эксперт» было подано 202 иска на общую сумму 970 млн руб., следует из базы СПАРК. По 158 из них суд полностью или частично удовлетворил требования истцов, общая сумма взысканий составляет 272,5 млн руб. Среди истцов — издательство «Известия», ТАСС, Глобэксбанк, Mail.ru.

С медиахолдингом и главным редактором «Эксперта» Татьяной Гуровой также судится и ООО «Винтекс». Этой компании в рамках договора цессии перешло право требования по кредитам на общую сумму 162 млн руб., заключенным медиахолдингом с Судостроительным банком в 2012–2014 годах.

«Дочка» ВЭБа, «ВЭБ Капитал», владеет 44% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». Одним из основных акционеров через структуры «Базового элемента» является также Олег Дерипаска. Миноритарные акционеры медиахолдинга — главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова и научный редактор издания Александр Привалов. Один из основателей и бывший главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев в июле прошлого года заявил о своем выходе из состава акционеров холдинга. Возглавивший тогда Общественную палату Фадеев также сообщил о том, что больше не является гендиректором холдинга.

​Медиахолдинг «Эксперт» не раскрывает консолидированную отчетность. Выручка АО «Группа Эксперт» по РСБУ в 2017 году составила 220 млн руб., убыток от основной деятельности — 26,8 млн руб., чистый убыток — 58,4 млн руб. Соответствующие показатели за 2017 год ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» — 1,8 млн, 11,5 млн и 207 млн руб.

Средняя аудитория одного номера журнала «Эксперт» в сентябре 2015—феврале 2016 года равнялась, по данным Mediascope, почти 380,2 тыс. человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. Для сравнения, средняя аудитория одного номера еще выходившего тогда журнала «Коммерсантъ-Деньги» за аналогичный период составила почти 390 тыс. человек. Позже данные об аудитории «Эксперта» измеритель не раскрывал.

«Эксперт» занимает десятую строчку в топ-10 самых цитируемых журналов, следует из данных рейтинга «Медиалогии» за сентябрь.