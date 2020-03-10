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ВЭБ.РФ подал в суд заявление о банкротстве медиахолдинга «Эксперт»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», сообщил РБК представитель корпорации. Заявление было зарегистрировано в базе «Электронное правосудие» 10 марта 2020 года, суд пока не назначил дату первого слушания по этому делу.

ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» выступает учредителем журналов «Эксперт» и «Русский репортер». Операционной компанией холдинга выступает АО «Группа «Эксперт», которая в рамках банкротства с июля 2019 года.проходит процедуру наблюдения.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы признал законными требования ВЭБ.РФ к проходящему процедуру банкротства АО «Группа »Эксперт» в размере 771,1 млн руб. с учетом неустойки за просроченный кредит и проценты по нему.

Еще в 2013 году издатель журналов «Эксперт» и «Русский репортер» получил на решение своих финансовых проблем 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016 году госкорпорация увеличила эту кредитную линию до 550 млн руб. «Срок использования кредитных средств истек 31 декабря 2017 года.

В течение срока кредитного соглашения заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты, кредит неоднократно реструктурировался, объяснил представитель ВЭБ.РФ решение обратиться в суд. По его словам, ВЭБ.РФ как владелец 44,13% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» придерживался стратегии мирового урегулирования спора, пока «значительно не возросло число кредиторов, заявивших о своих требованиях в рамках конкурсного производства» о банкротстве.

На прошлой неделе ВЭБ.РФ также подал иск к Валерию Фадееву, который возглавлял медиахолдинг и был главным редактором журнала до 2017 года. Тогда Фадеев стал секретарем Общественной палаты. В октябре 2019 года он был назначен указом Владимира Путина председателем Совета по правам человека.

В качестве третьих лиц к делу были привлечены ООО «Аналитический центр «Эксперт» и АО «Группа «Эксперт». Истец намерен взыскать 50-процентную долю Фадеева в уставном капитале ООО «Аналитический центр «Эксперт», которая находится в залоге у ВЭБ.РФ.

Несмотря на процедуру банкротства, ВЭБ «считает необходимым сохранить основную деятельность медиахолдинга «Эксперт», заявил пресс-служба госкорпорации.

РБК направил запрос юристу медиахолдинга Александру Попцову.

Теги: ВЭБ, Валерий Фадеев, «Эксперт»
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