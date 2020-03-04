ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ судится с председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым. Госкорпорация кредитовала медиахолдинг «Эксперт» и теперь пытается взыскать долю его бывшего главного редактора в одной из компаний

Валерий Фадеев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие». Третьем лицом в споре указано зарегистрированное в Екатеринбурге ООО «Аналитический центр «Эксперт».

Суд принял исковое заявление, первое слушание назначено на 24 марта. В качестве третьего лица к делу привлечено и столичное АО «Группа «Эксперт», которое являлось операционной компанией медиахолдинга «Эксперт», а сейчас в рамках банкротства проходит через процедуру наблюдения.

Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев. В материалах дела указано, что истец намерен взыскать долю Фадеева в уставном капитале. Фадееву по состоянию на декабрь 2016 года принадлежит 50% ООО «Аналитический центр «Эксперт», эта доля находится в залоге у ВЭБ.РФ, следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% — у гендиректора аналитического центра Дмитрия Толмачева. Эта доля залогом не обременена.

ИНН Фадеева в ООО «Аналитический центр «Эксперт» совпадает с ИНН Фадеева, который в ЕГРЮЛ по состоянию на март 2009 года указан как гендиректор ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

Сейчас Валерий Фадеев является председателем Совета по правам человека при президенте. В биографии на сайте совета указано, что Фадеев с 2017 года не является ни гендиректором ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», ни главным редактором журнала «Эксперт». Главным редактором еженедельника он был с 1998 года, гендиректором медиахолдинга — с 2006-го.