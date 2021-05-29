OneWeb сможет запустить свой интернет после еще одного запуска спутников

Этот запуск стал седьмым по счету выводом спутников OneWeb на орбиту. Компания планирует в этом году осуществить еще пять стартов — один с космодрома Восточный, остальные с Байконура.
Восьмой пуск должен состоятся 1 июля. Как заявил коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов, восьмой пуск позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить услугами почти всю территорию России.
«После завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвертом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории», — сообщил Кайгородов.
Всего OneWeb планирует вывести на орбиту более 600 спутников, которые будут предоставлять клиентам по всему миру широкополосный доступ в интернет.
Инвесторами проекта выступают Airbus Group, Qualcomm Inc., The Coca-Cola Company, Totalplay, Virgin Group и другие компании. В марте 2020 года компания объявила о временном банкротстве в связи с затрудненным из-за пандемии COVID-19 финансированием. К ноябрю OneWeb получила от правительства Великобритании и компании Bharti Global $1 млрд и вышла из банкротства.
Для работы в России OneWeb создала совместное предприятие с «дочкой» «Роскосмоса». В 2018 году ФСБ усмотрела в проекте орбитальной группировки угрозу нацбезопасности России, заявив, что северные регионы страны окажутся зависимыми от иностранной системы связи. По мнению службы, спутники могут использоваться в разведывательных целях, России нужно строить собственные системы спутниковой связи с Китаем и Индией, которые не ведут «агрессивную политику» в отношении Москвы.
В «Роскосмосе» возразили ФСБ, отметив, что даже без легализации в России OneWeb все равно заработает, но российские пользователи окажутся отрезаны от современной услуги.
OneWeb является конкурентом еще одной создаваемой спутниковой группировки — проекта Starlink, который реализует компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Starlink предполагает запуск не менее 12 тыс. спутников, из которых уже более 1,6 тыс. находятся на орбите.