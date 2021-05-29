OneWeb сможет запустить свой интернет после еще одного запуска спутников

Сейчас у компании 218 спутников на орбите. После еще одного удачного запуска она сможет предоставлять услуги клиентам из Британии, Канады, Аляски, Северной Европы. В компании планируют это сделать к концу года

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами британской спутниковой компании OneWeb во время запуска со стартовой площадки космодрома Восточный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Британская компания OneWeb сможет начать предоставлять услуги связи после еще одного запуска спутников на орбиту. Об этом заявили в компании, комментируя вчерашний запуск очередной партии аппаратов.

«Миссия завершена успешно. Имея 218 спутников на орбите, мы стоим всего в одном запуске от возможности предоставлять услуги связи севернее 50-й параллели», — говорится в сообщении.

Свои услуги компания планирует начать предоставлять уже в конце этого года. Ими смогут воспользоваться клиенты из Великобритании, Северной Европы, Канады, Гренландии, Аляски и Арктической зоны.

Вечером 28 мая ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный. Разгонный блок «Фрегат» вывел аппараты на целевую орбиту высотой 450 км, после чего спутники по четыре штуки начали отделяться.