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Технологии и медиа ,  
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OneWeb сможет запустить свой интернет после еще одного запуска спутников

Сейчас у компании 218 спутников на орбите. После еще одного удачного запуска она сможет предоставлять услуги клиентам из Британии, Канады, Аляски, Северной Европы. В компании планируют это сделать к концу года
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами британской спутниковой компании OneWeb во время запуска со стартовой площадки космодрома Восточный
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами британской спутниковой компании OneWeb во время запуска со стартовой площадки космодрома Восточный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Британская компания OneWeb сможет начать предоставлять услуги связи после еще одного запуска спутников на орбиту. Об этом заявили в компании, комментируя вчерашний запуск очередной партии аппаратов.

«Миссия завершена успешно. Имея 218 спутников на орбите, мы стоим всего в одном запуске от возможности предоставлять услуги связи севернее 50-й параллели», — говорится в сообщении.

Свои услуги компания планирует начать предоставлять уже в конце этого года. Ими смогут воспользоваться клиенты из Великобритании, Северной Европы, Канады, Гренландии, Аляски и Арктической зоны.

Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb
Технологии и медиа

Вечером 28 мая ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный. Разгонный блок «Фрегат» вывел аппараты на целевую орбиту высотой 450 км, после чего спутники по четыре штуки начали отделяться.

Этот запуск стал седьмым по счету выводом спутников OneWeb на орбиту. Компания планирует в этом году осуществить еще пять стартов — один с космодрома Восточный, остальные с Байконура.

Восьмой пуск должен состоятся 1 июля. Как заявил коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов, восьмой пуск позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить услугами почти всю территорию России.

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«После завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвертом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории», — сообщил Кайгородов.

Всего OneWeb планирует вывести на орбиту более 600 спутников, которые будут предоставлять клиентам по всему миру широкополосный доступ в интернет.

Инвесторами проекта выступают Airbus Group, Qualcomm Inc., The Coca-Cola Company, Totalplay, Virgin Group и другие компании. В марте 2020 года компания объявила о временном банкротстве в связи с затрудненным из-за пандемии COVID-19 финансированием. К ноябрю OneWeb получила от правительства Великобритании и компании Bharti Global $1 млрд и вышла из банкротства.

OneWeb заявил о планах создать инфраструктуру для легализации в России
Технологии и медиа
Фото:onewebofficial / Facebook

Для работы в России OneWeb создала совместное предприятие с «дочкой» «Роскосмоса». В 2018 году ФСБ усмотрела в проекте орбитальной группировки угрозу нацбезопасности России, заявив, что северные регионы страны окажутся зависимыми от иностранной системы связи. По мнению службы, спутники могут использоваться в разведывательных целях, России нужно строить собственные системы спутниковой связи с Китаем и Индией, которые не ведут «агрессивную политику» в отношении Москвы.

В «Роскосмосе» возразили ФСБ, отметив, что даже без легализации в России OneWeb все равно заработает, но российские пользователи окажутся отрезаны от современной услуги.

OneWeb является конкурентом еще одной создаваемой спутниковой группировки — проекта Starlink, который реализует компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Starlink предполагает запуск не менее 12 тыс. спутников, из которых уже более 1,6 тыс. находятся на орбите.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
OneWeb спутники Интернет
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