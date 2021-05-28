Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Пуск ракеты состоялся в 20:38 28 мая. Спустя десять минут разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

«Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 км», — говорится в сообщении.

В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb будут последовательно отделяться группами по четыре устройства.