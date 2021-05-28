Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 13:10
В РПЦ допустили отказ от благословения оружия Общество, 22:40 Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма с геем Общество, 22:17 Россиянин победил на этапе Бриллиантовой лиги Спорт, 21:54 Госдеп запросил $810 млн на вещание в России, Китае и Иране Политика, 21:53 Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram Общество, 21:48 В Волгограде возбудили дело из-за фейкового фестиваля русской культуры Общество, 21:45 Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный» Технологии и медиа, 21:14 ЦСКА сложил полномочия чемпиона Евролиги Спорт, 21:02 Белтелерадиокомпания назвала необоснованной приостановку членства в EBU Политика, 20:50 В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на танкере Общество, 20:45 Практическая реализация устойчивого развития: опыт Норникеля Партнерский материал, 20:41 Минкульт Украины внес в черный список еще семь российских артистов Политика, 20:23 Давид Алаба подписал контракт с «Реалом» Спорт, 20:21 Осужденный во Франции на 10 лет российский фанат попросил о помиловании Спорт, 20:19
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb успешно стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Пуск ракеты состоялся в 20:38 28 мая. Спустя десять минут разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории.

«Старт, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 км», — говорится в сообщении.

«Роскосмос» отложил запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb
Технологии и медиа

В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb будут последовательно отделяться группами по четыре устройства.

Старт «Союза» должен был состояться накануне, однако «Роскосмос» сообщил о переносе пуска на резервную дату по техническим причинам.
Источник «РИА Новости» передал, что запуск отменили из-за сбоя в работе одной из систем.

Первый в этом году запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на борту состоялся 25 марта. Второй — 26 апреля.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
ракета старт спутники OneWeb Восточный космодром
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Роскосмос» отложил запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb
Технологии и медиа
Похищенные деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter