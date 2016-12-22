ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета

ФСБ стала еще одним российским ведомством, выступившим против реализации проекта OneWeb, авторы которого намерены обеспечить глобальный доступ в интернет. Ранее было известно о возражениях Роскомнадзора

Фото: oneweb.world

Проект британской OneWeb по созданию системы спутниковой связи может потенциально представлять угрозу нацбезопасности России. Об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», — передает агентство слова Садовникова.

Угрозу в проекте OneWeb ФСБ видит также в том, что он может стать монополистом в предоставлении доступа к интернету в отдаленных регионах России. «Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной. Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи​», — сказал представитель ведомства.

ФСБ настаивает на том, что способом обеспечения нацбезопасности в этом контексте может быть запрет на иностранные системы связи в России. «Единственным действенным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, особенно в районах Арктики и Крайнего Севера, является ограничение их использования на территории Российской Федерации и развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом». Создать альтернативу OneWeb, предположил Садовников, можно вместе с государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России» — например, Китаем и Индией.

Проект OneWeb был основан бывшим менеджером Google Грегом Уайлером и предполагает создание орбитальной группировки из порядка 900 спутников (в соответствии с последними озвученными планами), обеспечивающих глобальное покрытие сигналом. Это, по планам компании, позволит к 2027 году обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

Проект OneWeb опирается на российские ракеты-носители «Союз», которые должны вывести на орбиту часть спутниковой группировки (21 запуск) и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (39 запусков) — соответствующий контракт был заключен в 2015 году. Договор на запуски «Союзов» был заключен с французской Arianespace — она обеспечивает запуски российских ракет с космодрома Кура во Французской Гвиане. В декабре 2017 года Arianespace, в свою очередь, договорилась с «Главкосмосом» (дочерней компанией «Роскосмоса») о девяти запусках «Союзов» со спутниками. Новый контракт, уже на 11 пусков, был заключен с Космическим центром им. Хруничева. Ракеты по этому контракту должны стартовать в 2020-х годах с Байконура.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в структуру «Роскосмоса») подписали соглашение о создании совместного предприятия ООО «УанВеб». Именно оно подало заявку на выделение полос радиочастот для использования российского сегмента орбитальной группировки. Однако против одобрения заявки выступил Роскомнадзор, несмотря на то что раньше свою санкцию на выделение частот дали как «Роскосмос», так и Федеральная служба охраны (ФСО).

Рассмотрение вопроса о выделении полос радиочастот было отложено. По данным «Ведомостей», оно должно было состояться на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в начале ноября. При этом, как уточняли источники издания, на эти же частоты (12–18 ГГц и 26,5–40 ГГц) есть еще один претендент в лице российского ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). На этих радиочастотах предприятие намерено развернуть собственную коммуникационную систему со схожими целями — обеспечение доступа к связи в труднодоступных районах. Вместе с тем этот проект уже не ориентирован на глобальное применение и в первую очередь предназначен для приполярных районов России.

Еще одной угрозой для проекта OneWeb, как в июле сообщали источники «Интерфакса» на Байконуре, стали разногласия с властями Казахстана и Республики Якутия, касающиеся открытия новых районов падения блоков ступеней ракет «Союз-2». Собеседник агентства утверждал, что первый пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был перенесен на июнь 2019 года. Однако и этого срока, предположил собеседник, может не хватить для урегулирования всех споров. Источник в администрации Якутии также подтвердил, что районы падения частей ракеты-носителя все еще не согласованы.