ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,55 +0,03 EUR Бирж. 74,65 -0,46 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6582,00 +30,12 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24950,64 -0,96% Nasdaq 7239,57 -2,68%
ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета
Лента новостей
Депутат и глава Меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии 21:56, Политика Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле 21:42, Политика СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве 21:30, Общество Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором 21:24, Спорт Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов 21:18, Политика Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело 21:14, Общество Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G 21:11, Технологии и медиа Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 20:56, Партнерский материал В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак 20:54, Общество Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД 20:53, Политика Тренер «Спартака» Рианчо рассказал о разногласиях с Каррерой 20:47, Спорт Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи 20:45, Политика Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью» 20:39, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:38, РБК и Экспострой на Нахимовском Конгрессмену в США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы 20:35, Общество Российский L'Officiel сменил владельца 20:30, Технологии и медиа Появилось видео наводнения в Туапсе 20:26, Общество Трамп и Пенс осудили рассылку бомб семье Клинтон и Обаме 20:16, Политика Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий 20:12, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 19:59, РБК и FW Raiffeisen Аналитики рассказали о рекордных темпах сокращения внешнего долга России 19:58, Экономика Путин оценил переговоры с Конте как содержательные и результативные 19:57, Политика Рахманов рассказал о плане Полтавченко вывести ОСК на уровень «Роснефти» 19:54, Политика ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета 19:44, Бизнес Путин пообещал гонку вооружений при отказе США от всех договоров 19:37, Политика СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone 19:30, Общество Enel договорилась с РЖД о стратегическом партнерстве 19:28, Бизнес В Италии Apple и Samsung оштрафовали на €15 млн из-за работы смартфонов 19:26, Технологии и медиа
ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета
Бизнес, 19:44
0
ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета
ФСБ стала еще одним российским ведомством, выступившим против реализации проекта OneWeb, авторы которого намерены обеспечить глобальный доступ в интернет. Ранее было известно о возражениях Роскомнадзора
Фото: oneweb.world

Проект британской OneWeb по созданию системы спутниковой связи может потенциально представлять угрозу нацбезопасности России. Об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», — передает агентство слова Садовникова.

Угрозу в проекте OneWeb ФСБ видит также в том, что он может стать монополистом в предоставлении доступа к интернету в отдаленных регионах России. «Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной. Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи​», — сказал представитель ведомства.

ФСБ настаивает на том, что способом обеспечения нацбезопасности в этом контексте может быть запрет на иностранные системы связи в России. «Единственным действенным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, особенно в районах Арктики и Крайнего Севера, является ограничение их использования на территории Российской Федерации и развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом». Создать альтернативу OneWeb, предположил Садовников, можно вместе с государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России» — например, Китаем и Индией.

Проект OneWeb был основан бывшим менеджером Google Грегом Уайлером и предполагает создание орбитальной группировки из порядка 900 спутников (в соответствии с последними озвученными планами), обеспечивающих глобальное покрытие сигналом. Это, по планам компании, позволит к 2027 году обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет. Проект привлек более $1,7 млрд инвестиций от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group Ричарда Брэнсона, Qualcomm, а также SoftBank.

Проект OneWeb опирается на российские ракеты-носители «Союз», которые должны вывести на орбиту часть спутниковой группировки (21 запуск) и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (39 запусков) — соответствующий контракт был заключен в 2015 году. Договор на запуски «Союзов» был заключен с французской Arianespace — она обеспечивает запуски российских ракет с космодрома Кура во Французской Гвиане. В декабре 2017 года Arianespace, в свою очередь, договорилась с «Главкосмосом» (дочерней компанией «Роскосмоса») о девяти запусках «Союзов» со спутниками. Новый контракт, уже на 11 пусков, был заключен с Космическим центром им. Хруничева. Ракеты по этому контракту должны стартовать в 2020-х годах с Байконура.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме OneWeb и АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в структуру «Роскосмоса») подписали соглашение о создании совместного предприятия ООО «УанВеб». Именно оно подало заявку на выделение полос радиочастот для использования российского сегмента орбитальной группировки. Однако против одобрения заявки выступил Роскомнадзор, несмотря на то что раньше свою санкцию на выделение частот дали как «Роскосмос», так и Федеральная служба охраны (ФСО).

Роскомнадзор выступил против выдачи частот для глобальной сети OneWeb
Технологии и медиа

Рассмотрение вопроса о выделении полос радиочастот было отложено. По данным «Ведомостей», оно должно было состояться на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) в начале ноября. При этом, как уточняли источники издания, на эти же частоты (12–18 ГГц и 26,5–40 ГГц) есть еще один претендент в лице российского ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). На этих радиочастотах предприятие намерено развернуть собственную коммуникационную систему со схожими целями — обеспечение доступа к связи в труднодоступных районах. Вместе с тем этот проект уже не ориентирован на глобальное применение и в первую очередь предназначен для приполярных районов России.

Еще одной угрозой для проекта OneWeb, как в июле сообщали источники «Интерфакса» на Байконуре, стали разногласия с властями Казахстана и Республики Якутия, касающиеся открытия новых районов падения блоков ступеней ракет «Союз-2». Собеседник агентства утверждал, что первый пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был перенесен на июнь 2019 года. Однако и этого срока, предположил собеседник, может не хватить для урегулирования всех споров. Источник в администрации Якутии также подтвердил, что районы падения частей ракеты-носителя все еще не согласованы.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: OneWeb
Главное
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Материалы по теме
«Роскосмос» опроверг угрозу срыва запусков спутников OneWeb с космодромов Технологии и медиа
Роскомнадзор выступил против выдачи частот для глобальной сети OneWeb Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter