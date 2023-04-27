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Дуров отказался выдавать Бразилии сведения во избежание блокировки

Дуров: Telegram не выдаст Бразилии конфиденциальные данные во избежание блокировки
Бразилия запретила Telegram из-за нераскрытия данных. Дуров написал, что это «прискорбный» результат следования мессенджером своей миссии по защите свободы слова. Год назад он согласился на требования властей по блокировкам
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Telegram не станет выдавать властям Бразилии конфиденциальные сведения, которые не может получить по технологическим причинам, несмотря на возможность требование суда заблокировать соцсеть, об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного решения. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», — написал он.

Дуров напомнил, что прежде Россия, Иран и Китай уже «запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человек», а если местные законы вступают в противоречие с миссией мессенджера о свободе слова, то компания предпочтет покинуть этот рынок.

«Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны», — пояснил основатель Telegram.

Полиция Бразилии ране попросила Telegram передать сведения об администраторах и членах неонацистских групп, которых подозревают в причастности к нападению на школу в Аракрусе в прошлом ноябре. Тогда при стрельбе погибли четыре человека, десять человек получили ранения. Полиция выяснила, что 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в Telegram.

Мессенджер передал полиции запрошенные сведения, писал бразильский портал Globo 20 апреля. Но уже 26 апреля Верховный суд страны постановил заблокировать Telegram и увеличить штраф до 1 млн реалов (16,1 млн руб.) в день за отказ предоставить запрошенные полицией данные.

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В прошлом марте суд Бразилии уже выносил решение о блокировке Telegram. Тогда мессенджер проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию. Глава Верховного суда Бразилии Александр де Мораес тогда сказал, что Telegram не выполнил и предыдущие судебные решения, а также проявил «полное неуважение к бразильскому правосудию».

Дуров тогда рассказал, что Telegram направил свой ответ, но возникла проблема при пересылке писем. Через несколько дней после этого бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram, указав, что мессенджер выполнил все требования властей. 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бразилия Павел Дуров Telegram Иран Китай
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